Tom Holland confirme la date de début de Spider-Man 3 et le retour de Zendaya

Tom Holland confirme la date de début de production de Spider-Man 3

Il y a eu beaucoup d’anticipation pour le troisième opus de Tom Holland Homme araignée depuis le renouvellement de l’accord entre Marvel Studios et Sony Pictures et l’acteur de 23 ans a confirmé que la production du projet devrait commencer en juillet! (Via IGN)

CONNEXES: Tom Holland explique comment un appel téléphonique ivre avec Bob Iger a sauvé Spider-Man MCU

Tout en faisant la promotion de sa nouvelle aventure Pixar En avant avec The Philippine Daily Inquirer, Holland a assuré qu’il n’avait brisé aucun spoilers comme il était connu pour le faire avec les précédents projets de Marvel Cinematic Universe, mais a révélé que le script est “absolument fou” et comportera le retour de Zendaya (Euphorie) comme MJ.

Holland reviendra pour le film en tant que rampant titulaire du mur, et il reste à voir quels méchants il affrontera dans la trilogie câpre. Étant donné la fin de Loin de la maison cependant, un certain nombre de ses galeries de voyous sont probablement désireux de se battre. Le Spider-Man de Holland devrait également apparaître dans un autre film de Marvel Studios conformément au nouvel accord.

Le troisième film Spider-Man de Marvel Studios est prévu pour une sortie le 16 juillet 2021, ajoutant officiellement un autre ajout à la liste de sortie de la phase 4 déjà bondée. La date de sortie met le film en concurrence directe avec Paramount’s Mission: Impossible 7, qui ouvre le 23 juillet 2021. Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux ouvre le 12 février, Docteur étrange dans le multivers de la folie ouvre le 7 mai et Thor: Amour et tonnerre ouvre le 5 novembre 2021, faisant de 2021 la première année où nous recevons QUATRE films MCU!

CONNEXES: Clip Blu-ray exclusif de Spider-Man: loin de chez vous!

La prochaine ardoise Spidey de Sony comprend le Venin suite, avec Tom Hardy et réalisé par Andy Serkis, ainsi que Jared Leto dans la boîte Morbius, une Kraven le chasseur film et un spin-off mettant en vedette Silver Sable et Black Cat. Si ces films interagissent avec le MCU et Tom Holland, cela reste à voir, mais la porte semble ouverte.