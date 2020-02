Tom Holland confirme qu’il a été recherché pour un remake de Back to the Future

Ce n’est un secret pour personne qu’Hollywood a eu une énorme bosse créative pendant des années. Par conséquent, la plupart des bandes à budget élevé parient sur l’assurance, l’adaptation de bandes dessinées ou d’anciennes franchises qui ont connu du succès dans le passé, telles que Ghostbusters, Terminator ou Godzilla. Eh bien, tout indique que l’une des franchises qui étaient considérées comme intouchables aura un remake: oui, malheureusement, nous parlons de Retour vers le futur, un film qui est déjà parfait et n’a pas besoin d’une nouvelle version qui allie son héritage.

Il y a quelques semaines, une vidéo en profondeur qui montrait Robert Downey Jr. et Tom Holland a remplacé Christopher Lloyd et Michael J. Fox dans Back to the Future. La vidéo était impressionnante et montrait que Holland est assez similaire à Fox. Peu de temps après, dans une interview, Holland a indiqué qu’il ne serait pas disposé à participer à un remake de Back to the Future, car il le considérait comme un “film parfait”.

Maintenant, dans une autre interview, Holland a révélé qu’il avait eu des conversations pour faire partie d’un remake de Retour vers le futur, et a de nouveau noté qu’il n’était pas intéressé à participer à un tel projet, en plus de confirmer qu’il avait déjà vu la vidéo deepfake, et qu’il l’a beaucoup aimé.

Ce sont les mots de Holland sur la BBC:

“Je mentirais si je disais qu’il n’y a eu aucune conversation dans le passé sur la façon de faire une sorte de remake [de Volver al Futuro], mais ce film est le film le plus parfait qui existe, ou l’un des films les plus parfaits, qui ne pourrait jamais être amélioré. Cela dit, [Robert Downey Jr.] et je pourrais filmer cette scène qu’ils ont refaite pour le plaisir, il pourrait la payer parce qu’il a beaucoup d’argent, et je le ferais pour mon salaire normal et nous pourrions refaire cette scène. Je pense que nous le devons au deepfake, car ils ont fait un excellent travail … Je pense que je vais parler à Robert et voir si nous pouvons essayer de recréer le deepfake. »

Holland a également indiqué (dans une interview avec Access) qu’il avait déjà enseigné le deepfake à Robert Downey Jr., qui était également impressionné par le résultat.

“Je l’ai envoyé à Robert et lui ai dit:” Alors, quand commençons-nous à enregistrer? ” Mais non, c’est l’un des seuls films parfaits jamais réalisés, et nous ne pouvions pas faire mieux [que Christopher Lloyd y Michael J. Fox]”

Bien sûr, Holland avait déjà signalé que son interprétation de Peter Parker était basée sur Marty McFly.

«Quand j’ai obtenu le rôle de Spider-Man pour la première fois, mon objectif était d’être le Marty McFly de ma génération. Quand j’étais en tournée de presse, un journaliste m’a dit: “Vous rendez-vous compte que vous êtes comme Marty McFly dans ce film?” Et j’ai pensé: “[¡OK!] C’est fait “.

Pensez-vous qu’Universal pense toujours à faire un remake de Retour vers le futur? Voulez-vous voir ce film?

.