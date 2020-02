Tom Holland confirme qu’Uncharted sera une histoire d’origine de Nathan Drake

Dans des nouvelles pas si choquantes, Tom Holland a révélé à IGN que la longue gestation Inexploré le film sera en effet une histoire d’origine de Nathan Drake.

“Je pense que ce qu’Uncharted offre que la plupart des films de jeux vidéo ne sont pas, c’est que c’est une histoire d’origine pour les jeux,” Dit Holland. “Donc, si vous avez joué aux jeux, vous n’avez pas vu ce qui va se passer dans le film. Et si vous n’avez pas joué aux jeux, vous allez apprécier le film parce que ce sont des informations que tout le monde reçoit en même temps. Mais je suis super excité de faire ce film et ça fait longtemps. “

Ce n’est pas si surprenant, étant donné que l’acteur n’a que 23 ans, tandis que Nathan Drake, le personnage qu’il incarnera dans la série potentielle, a entre le début et le milieu de la trentaine pendant les événements des jeux vidéo.

Inexploré s’inspirera sans aucun doute de la séquence Uncharted 3: la tromperie de Drake où un jeune Nathan Drake (Hollande) rencontre pour la première fois son partenaire Victor Sullivan (Mark Wahlberg) et, en substance, organise les événements de toute la franchise de jeux.

Malgré les projets précédents de Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), David O. Russell, nominé aux Oscars, Docteur étrangeThomas Dean Donnelly et Joshua Oppenheimer, Maison sécuriséeDavid Guggenheim et Joe Carnahan, le nouveau projet de scénario est écrit par Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway. Zombieland le réalisateur Ruben Fleischer dirigera.

Basé sur le jeu vidéo d’action-aventure Uncharted: Drake’s Fortune de Naughty Dog et Sony Interactive, l’histoire suit un descendant de l’explorateur Sir Francis Drake, un chasseur de trésors nommé Nate Drake qui croit avoir appris où se trouve El Dorado, la légendaire ville dorée d’Amérique du Sud, grâce à une statue d’or maudite. La recherche devient compétitive lorsqu’un chasseur rival rejoint la mêlée, puis s’intensifie lorsque des créatures – en fait des mutants descendants d’Espagnols et de Nazis – commencent à attaquer ceux qui espèrent découvrir les vrais secrets du trésor.

Inexploré est une production de divertissement Arad / Atlas, avec Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad. Le film sera le premier long métrage produit par PlayStation Productions.