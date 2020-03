Tom Holland de Spider-Man se sentant malade mais ne pense pas que ce soit un coronavirus

La star de Spider-Man, Tom Holland, a révélé sur une récente vidéo Instagram Live qu’il se sentait malade, mais ne pense pas qu’il a le coronavirus.

Tom Holland a récemment pris une pause dans les médias sociaux, mais en raison de l’épidémie de coronavirus, il a déclaré qu’il serait à nouveau plus actif sur Instagram. Tom Holland s’apprêtait à tourner Uncharted, mais la production du film a été retardée comme beaucoup d’autres projets.

Tom Holland devrait également tourner le prochain film Spider-Man cet été, mais si l’épidémie de coronavirus persiste, cela pourrait également être confronté à un retard. Depuis que Tom Holland est maintenant à la maison, il a récemment mis en ligne sur Instagram et a révélé qu’il se sentait un peu sous le temps, mais ne pense pas qu’il a le coronavirus:

«Je me sens très mal aujourd’hui, mais je ne pense pas avoir contracté le coronavirus, mais je prends des précautions supplémentaires. Je m’auto-isole à l’intérieur. “

Vous pouvez regarder l’intégralité de la vidéo Instagram de Tom Holland en direct via Twitter ci-dessous.

