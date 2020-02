Tom Holland dévoile la date de début de production de Sony’s Uncharted

En dépit de nombreux revers majeurs au cours de sa phase de pré-production, il semble que tout est maintenant en bonne voie pour l’adaptation cinématographique en développement de Sony Pictures du jeu vidéo populaire Inexploré avec Spider-Man: loin de chez soi la star Tom Holland révélant que la production devrait commencer bientôt. S’adressant à IGN, Holland a confirmé qu’ils commenceraient à filmer le film d’action-aventure dans quatre semaines tout en ouvrant également la manière dont il avait décroché le rôle principal de Nathan Drake.

“Si je suis honnête, l’un de mes jeux vidéo préférés est le quatrième jeu Uncharted … Incroyable. Et une grande partie de l’inspiration du film est venue de ce jeu en particulier, » Hollande a partagé. «C’était intéressant, quand je me suis assis avec [Sony Pictures Chairman] Tom Rothman et nous parlions de jeux vidéo, et je me disais “Oh, je viens de terminer Uncharted”. Et il était comme “Eh bien, pourquoi ne jouez-vous pas Nathan Drake?” Je me souviens avoir dit: «Je ferais n’importe quoi pour jouer Nathan Drake. S’il vous plaît, ce serait incroyable.

Alors oui, nous commençons à tourner dans environ quatre semaines. Mark Wahlberg va être incroyable en tant que Sully. Le département des cascades que nous avons là-bas à Berlin a déjà fait un travail incroyable, en préparant les cascades, et ça va être passionnant. “

CONNEXES: Tom Holland confirme qu’Uncharted sera une histoire d’origine de Nathan Drake

Inexploré sera une préquelle de la série de jeux, prenant sa base dans la séquence Uncharted 3: la tromperie de Drake où le jeune voleur Nathan Drake (Hollande) rencontre d’abord son partenaire Victor Sullivan (Mark Wahlberg) et, en substance, organise les événements de toute la franchise de jeux.

Malgré les projets précédents de Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), David O. Russell, nominé aux Oscars, Docteur étrangeThomas Dean Donnelly et Joshua Oppenheimer, Maison sécuriséeDavid Guggenheim et Joe Carnahan, le nouveau projet de scénario est écrit par Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway.

Basé sur le jeu vidéo d’action-aventure Uncharted: Drake’s Fortune de Naughty Dog et Sony Interactive, l’histoire suit un descendant de l’explorateur Sir Francis Drake, un chasseur de trésors nommé Nate Drake qui croit avoir appris où se trouve El Dorado, la légendaire ville dorée d’Amérique du Sud, grâce à une statue d’or maudite. La recherche devient compétitive lorsqu’un chasseur rival rejoint la mêlée, puis s’intensifie lorsque des créatures – en réalité des descendants mutants d’Espagnols et de Nazis – commencent à attaquer ceux qui espèrent découvrir les vrais secrets du trésor.

CONNEXES: Tom Holland explique comment un appel téléphonique ivre avec Bob Iger a sauvé Spider-Man MCU

Inexploré est une production de divertissement Arad / Atlas, avec Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad. Le film sera le premier long métrage produit par PlayStation Productions.

Le mois dernier, il a été rapporté que Zombieland et Venin le réalisateur Ruben Fleischer pourrait être celui qui remplacerait Travis Knight (Bourdon) en tant que nouveau directeur Inexploré film. Knight est devenu le sixième réalisateur à quitter le projet au cours de son cycle de développement d’une décennie qui a commencé avec Russell attaché au direct suivi de Neil Burger (Illimité), Seth Gordon (Baywatch), Shawn Levy (Free Guy) et Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane)