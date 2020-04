Tom Holland dit que le tournage inconnu s’arrête le premier jour

Tom Holland annonce la fermeture de la production sur Uncharted le premier jour

Le long développement Inexploré le film a finalement sauté dans la production après des années de retards, et… a frappé un autre hic. Tom Holland, qui joue dans le film, en a révélé autant dans un chat sur Twitter avec Justin Bieber, au cours duquel la star de Spider-Man a déclaré que la production avait été interrompue le premier jour. Vous pouvez consulter l’échange ci-dessous!

“Nous sommes partis pour le premier jour – je fais ce film intitulé” Uncharted “, qui est basé sur un jeu vidéo – et nous nous sommes présentés pour notre premier jour de tournage et ils nous ont arrêtés,” Dit Holland. “J’étais à Berlin, donc je devais rentrer à la maison et maintenant je suis de retour à Londres.”

Zombieland et Venin le réalisateur Ruben Fleischer dirigera le film d’action-aventure, en remplacement de Travis Knight (Bourdon).

L’anatomie de Grey l’actrice Sophia Ali et Aventures effrayantes de Sabrina star Tati Gabrielle a également été choisie pour le Inexploré film. Les rôles d’Antonio Banderas, Ali et Gabrielle sont actuellement tenus secrets.

Inexploré sera une préquelle de la série de jeux, prenant sa base dans la séquence Uncharted 3: la tromperie de Drake où le jeune voleur Nathan Drake (Tom Holland) rencontre pour la première fois son partenaire Victor Sullivan (Mark Wahlberg) et, en substance, organise les événements de toute la franchise de jeux.

Malgré les projets précédents de Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), David O. Russell, nominé aux Oscars, Docteur étrangeThomas Dean Donnelly et Joshua Oppenheimer, Maison sécuriséeDavid Guggenheim et Joe Carnahan, le nouveau projet de scénario est écrit par Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway.

Basé sur le jeu vidéo d’action-aventure Uncharted: Drake’s Fortune de Naughty Dog et Sony Interactive, l’histoire suit un descendant de l’explorateur Sir Francis Drake, un chasseur de trésors nommé Nate Drake qui croit avoir appris où se trouve El Dorado, la légendaire ville dorée d’Amérique du Sud, grâce à une statue d’or maudite. La recherche devient compétitive lorsqu’un chasseur rival rejoint la mêlée, puis s’intensifie lorsque des créatures – en fait des mutants descendants d’Espagnols et de Nazis – commencent à attaquer ceux qui espèrent découvrir les vrais secrets du trésor.

Inexploré est une production de divertissement Arad / Atlas, avec Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad. Le film sera le premier long métrage produit par PlayStation Productions.

Travis Knight est devenu le sixième directeur à quitter le projet dans son cycle de développement d’une décennie qui a commencé avec Russell attaché au direct suivi de Neil Burger (Illimité), Seth Gordon (Baywatch), Shawn Levy (Free Guy) et Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane)

Le film a été tourné en salles le 5 mars 2021, mais a maintenant été repoussé au 8 octobre 2021.

