Tom Holland dit que les convos de remake de “ Retour vers le futur ” se sont produits

Des conversations concernant un remake de Back To The Future avec Tom Holland ont eu lieu.

L’un des castings de fans les plus populaires de mémoire récente est Tom Holland et Robert Downey Jr. endossant les rôles de Marty McFly et Doc Brown pour un remake potentiel de Back To The Future. L’un des plus grands succès des années 80, Back To The Future s’est imposé comme une pierre de touche culturelle dans notre culture pop collective. En fait, avec l’obsession d’Hollywood pour la nostalgie et les vieilles propriétés, il est en bas à droite surprenant qu’un remake de Back To The Future n’ait pas été commandé.

Au centre des castings et rumeurs potentiels se trouve Tom Holland, le successeur parfait de l’acteur de Marty McFly Michael J. Fox. Après la sortie d’une vidéo profonde qui a vu Tom Holland et Robert Downey Jr. entrer dans le monde de Back To The Future, les spéculations pour un remake potentiel ont atteint de nouveaux sommets. Dans une récente interview avec BBC Radio 1, Tom Holland a révélé que des conversations concernant un remake de Back To The Future avaient eu lieu, mais il n’était pas prêt à prendre un film aussi parfait.

“Je mentirais si je disais qu’il n’y a pas eu de conversations dans le passé sur la façon de faire une sorte de remake, mais ce film est le film le plus parfait – ou l’un des films les plus parfaits, un qui ne pourrait jamais être amélioré. Cela dit, si [Robert Downey Jr.] et je pourrais juste tourner cette scène qu’ils ont refaite pour le plaisir – il pourrait payer pour ça parce qu’il a beaucoup d’argent – je le ferais pour mes honoraires et nous pourrions refaire cette scène. Je pense que nous le devons à de faux faux parce qu’ils ont fait un si bon travail. … Je pense que je vais parler à Robert et voir si nous pouvons essayer de recréer quelque chose pour de faux faux. “

Back To The Future est l’une de ces propriétés qui est devenue si omniprésente dans les années 80 qu’il est difficile d’imaginer que quiconque lui rende justice dans un remake, même si Tom Holland et Robert Downey Jr. devaient y jouer un rôle. C’est assez révélateur pour Hollywood de sauter immédiatement sur le verrouillage d’un remake avec une star potentielle, mais le tollé des fans serait désastreux. Peut-être qu’un remake de Back To The Future avec Tom Holland devrait rester un deepfake pour simplement taquiner l’imagination des fans.

