Tom Holland dit que Spider-Man 3 sera «fou» – mais la raison est un mystère – .

Spider-Man 3 a jusqu’à présent la meilleure prémisse de tout film Spider-Man: Pour la première fois, le monde connaît l’identité du super-héros.

Le troisième épisode de Marvel et la trilogie de Sony devrait commencer le tournage en juillet, et le film devrait sortir l’été prochain s’il n’y a pas de retards liés aux coronavirus.

Tom Holland, qui reprendra son rôle de Spider-Man pour le prochain film, dit que Spider-Man 3 est «fou».

La pandémie de coronavirus pourrait ruiner la phase 4 du MCU, ce que nous vous avons déjà dit, car l’épidémie pourrait entraîner des retards de lancement et des arrêts de production. Et si Marvel finit par reporter le lancement de Black Widow, qui devrait être présenté en première le 1er mai, il faudra peut-être annuler les 13 autres titres MCU Phase 4 en conséquence. Au total, nous avons six films et huit séries Disney + à regarder de l’avant également, et nous avons déjà discuté des plus excitants, dont Doctor Strange dans le Multiverse of Madness ou les séries télévisées WandaVision et Loki. Mais ce ne sont pas les seules nouvelles aventures passionnantes prévues. Spider-Man 3 est une autre histoire exceptionnelle de la phase 4, et le film devrait facilement être le film Spider-Man le plus excitant de l’histoire du MCU et de Sony.

Ce qui est impressionnant dans ce que Marvel a fait avec le MCU, c’est qu’il fonctionne sans Peter Parker. Avoir Spider-Man rejoindre les Avengers dès Captain America: Civil War était formidable, oui, et la relation de Parker avec Tony est cruciale pour Endgame – c’est ce que pousse Tony à arranger les choses. Mais les films autonomes de Spider-Man, aussi agréables soient-ils, ne sont pas de grandes histoires MCU. Si c’est quelque chose, c’est loin de chez soi qui se démarque, mais c’est principalement à cause de ses scènes de crédits folles qui établissent deux gros points de l’intrigue.

Premièrement, ce Spider-Man 3 sera le premier film de Spider-Man jamais où l’identité secrète de Peter est révélée au monde, qui est certainement le film Spider-Man 3 que je veux voir. Deuxièmement, Far From Home met potentiellement en place le scénario de la phase 4 grâce à cette révélation massive que les Skrulls sont de retour, et ils travaillent aux côtés de Nick Fury and Co.

Tom Holland, l’acteur qui a joué Peter Parker / Spider-Man dans tous les films MCU de Marvel et qui reprendra probablement le rôle de SUMC de Sony, a montré son enthousiasme pour le film à venir depuis un bon moment.

L’été dernier, Holland a expliqué à quel point le film serait génial, sans fournir de détails sur l’intrigue. Et il l’a fait avant même l’annonce du nouvel accord Sony-Disney. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et l’acteur a fait de nouvelles remarques sur Spider-Man 3 lors de la promotion d’Onward dans une interview avec The Inquirer.

L’acteur a déclaré que Spider-Man 3 était «absolument fou» et qu’il était ravi de remettre le costume Spidey. Le tournage du film est prévu pour juillet, en supposant que l’épidémie de COVID-19 ne retarde pas la production, le film devant être présenté en avant-première le 16 juillet 2021.

“J’en suis super content. Nous tournerons «Spider-Man 3» en juillet à Atlanta », a déclaré l’acteur, ajoutant que« quant à moi apparaissant dans d’autres films Marvel… Je ne sais pas trop ce qu’ils veulent que je fasse. »

Les rapports qui ont suivi l’annonce d’un nouvel accord Sony-Disney pour Spider-Man ont révélé que Marvel peut également utiliser le personnage dans un autre film. À l’époque, nous pensions que ce pourrait être un film croisé massif, comme Avengers 5, un film qui n’a pas encore été confirmé. Holland a également déclaré que Zendaya sera certainement dans le prochain film Spider-Man, mais il a dit qu’il n’était pas sûr de la relation entre Peter et MJ.

De toute évidence, Holland a appris une chose ou deux sur la façon de donner des spoilers MCU à la presse. Aux côtés de Mark Ruffalo, l’acteur est l’une des fuites les plus importantes de la distribution de plus en plus importante de MCU, lorsqu’il s’agit de gâcher les événements des films MCU. C’est pourquoi nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’il partage les secrets de Spider-Man 3 à l’avenir. La remarque folle, cependant, suggère que nous pourrions être en magasin pour une expérience Spider-Man contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

