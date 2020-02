Tom Holland dit qu’il sait tout sur Spider-Man 3, mais qu’il ne le gâchera pas

Tom Holland a peut-être développé une réputation comme l’un des plus grands risques de spoiler de la distribution MCU, mais jusqu’à présent, la star a gardé les lèvres sur les plans de Marvel pour Spider-Man 3, en dépit de prétendre être rempli sur le tout.

Hey U Guys a rencontré Holland lors de la première de Pixar’s Onward, où ils ont demandé à l’acteur de Spider-Man: loin de chez lui si on lui avait dit quoi que ce soit sur la prochaine sortie solo de Peter Parker. En réponse, Holland a déclaré que Marvel et Sony lui avaient dévoilé les plus grands secrets du film, car ils lui faisaient apparemment confiance pour garder la bouche fermée:

«Je sais tout maintenant. J’ai eu ma grande rencontre avec Marvel et Sony il y a environ deux semaines et je connais tous les secrets. Mais j’ai aussi fait environ mille interviews, donc je sais comment ne plus gâcher un film. “

Dans le passé, la Hollande est souvent apparue comme une bombe à retardement qui est toujours à une entrevue de ne pas effacer quelque chose. Mais compte tenu de l’expérience acquise par l’acteur dans le monde prestigieux du cinéma de franchise, nous pouvons bien constater que le habitué du MCU a finalement appris à regarder ce qu’il dit.

Cliquer pour agrandir

Dans tous les cas, la photographie principale de Spider-Man 3 devrait actuellement commencer en juillet de cette année et couvrira les régions d’Atlanta, de New York, de Los Angeles et de l’Islande.

Une fois le tournage démarré, nous pouvons nous attendre à en savoir un peu plus sur la prochaine aventure de Peter, et si la chronologie de Far From Home est quelque chose, nous pouvons même découvrir le titre officiel du film dans quelques mois.

En attendant, tant que Holland et ses collègues ne laissent rien glisser, les fans sont libres de spéculer sur ce qui va arriver, même si tout sera révélé lorsque Spider-Man 3 sortira en salles le 16 juillet 2021.