Tom Holland dit qu’un film inconnu contient l’un des meilleurs scripts qu’il ait jamais lus

Certains d’entre nous ici à We Got This Covered ont une règle que nous respectons en ce qui concerne les films basés sur les jeux vidéo: ne vous excitez pas avant que les caméras ne commencent à rouler. Il y a une bonne raison à cela; il n’est pas difficile de penser à quelques adaptations sur grand écran officiellement éclairées par un studio, seulement pour rester coincé dans l’enfer du développement pendant des années, voire des décennies (comme Bioshock et Metal Gear Solid).

Pour être juste, les choses se sont améliorées au fil des ans. Sonic the Hedgehog et Detective Pikachu n’ont pas été soumis à de longs cycles de production, et de manière générale, les critiques et les fans ont apprécié les deux films. Un des films que nous proposons est la version écran argenté de Naughty Dog Inexploré, mais étant donné que nous en rendons compte depuis quelques mois, soit une dizaine d’années, c’est probablement une bonne idée de ne pas trop investir. Cela étant dit, il est toujours officiellement en développement, et il s’avère que Tom Holland (qui s’apprête à jouer au chasseur de fortune Nathan Drake) a beaucoup confiance dans le scénario du film.

Comme l’a rapporté CinemaBlend, Holland a récemment parlé à IGN et a révélé qu’il avait eu la chance de s’asseoir avec la dernière version du script. Il s’avère que c’est l’un des meilleurs qu’il ait eu l’occasion de creuser.

“J’ai lu le plus récent brouillon du script sur le chemin ici et c’est l’un des meilleurs scripts que j’ai jamais lu. Ça saute vraiment, vraiment la page. »

Tout cela nous semble bien, mais il est important de ne pas trop investir. Même s’il y a quelques acteurs attachés, le film n’a pas de réalisateur, Travis Knight de Bumblebee étant parti du projet à la fin de l’année dernière. Pourtant, il est sur le calendrier de sortie de 2021 de Sony, donc nous serons sûrs de vous tenir au courant de toutes les nouvelles ou annonces dont nous avons vent.