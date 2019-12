Tom Holland en discussion avec Sony pour le caméo Venom 2

Internet est devenu absolument banal pendant quelques semaines en 2019 quand il est apparu que Disney et Sony Pictures ne pouvaient pas parvenir à un accord sur les droits d'utilisation de Spider-Man. Spidey de Tom Holland est l'un des personnages les plus aimés du MCU, son histoire a pris une tournure majeure à la fin de Far From Home et le fait qu'il disparaisse sans cérémonie de l'univers serait très décevant pour les fans. Cependant, comme c'est généralement le cas quand il y a des centaines de millions de dollars à faire, les deux studios sont finalement parvenus à un accord.

L'une des conséquences directes est que le MCU et le propre univers Marvel de Sony (comprenant Venom, Morbius et Silk, entre autres) seraient autorisés à devenir plus étroitement liés. L'un des premiers effets de cela est que J.K. J. Jonah Jameson de Simmons apparaîtra à la fois dans Morbius et le MCU, mais nous entendons maintenant que des plans sont en cours pour une apparition complète de Spidey dans Venin 2.

Selon Daniel Richtman, Sony est "en pourparlers" avec Holland et Disney pour l'avoir dans le film. Et bien que ce soit certainement excitant à entendre, ce n'est pas vraiment surprenant. Après tout, We Got This Covered vous a dit en octobre que Holland était en pourparlers avec le studio et maintenant, il semble que Richtman ait confirmé notre scoop original.

Étant donné qu'ils sont profondément en production sur Venom 2, le film devant sortir en octobre 2020, nous pouvons supposer qu'il ne jouera pas un rôle majeur. Cependant, la connexion du MCU avec le SUMC de cette manière devrait permettre une multitude de nouvelles histoires et garder Disney et Sony heureux.

Si cela s'avère être le cas, alors les doigts croisés que Venom 3 adaptera en effet le scénario classique des bandes dessinées de Maximum Carnage et verra Spidey et Venin faire équipe pour combattre l'armée de symbiotes de Carnage. Nous devrons attendre et voir si cela finira par se produire ou non, mais bien que 2019 ait été une montagne russe émotionnelle pour les fans de Spidey, il semble au moins que 2020 et au-delà pourraient voir des développements très excitants.