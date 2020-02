Tom Holland est ravi de travailler avec Mark Wahlberg sur ‘Uncharted’

Tom Holland a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler avec Mark Wahlberg sur le prochain film Uncharted.

Le film Uncharted de Sony est en enfer depuis un certain temps. Mark Wahlberg a même été attaché à la star comme Nathan Drake à un moment donné. Malgré la perte de nombreux réalisateurs, Uncharted continue d’avancer avec la star de Spider-Man Tom Holland en tant que jeune Nathan Drake. Bien qu’il n’y ait toujours pas de réalisateur, le tournage devrait commencer le mois prochain avec Mark Wahlberg prêt à jouer Sully.

Sully de Mark Wahlberg servira de mentor au jeune Nathan Drake de Tom Holland dans le prochain film Uncharted. Dans une interview avec IGN, Tom Holland a rappelé comment il s’était impliqué avec le film Uncharted en premier lieu:

“Si je suis honnête, l’un de mes jeux vidéo préférés est le quatrième jeu Uncharted … Incroyable. Et une grande partie de l’inspiration du film est venue de ce jeu en particulier. C’était intéressant, quand je me suis assis avec [Sony Pictures Chairman] Tom Rothman et nous parlions de jeux vidéo, et je me disais “Oh, je viens de terminer Uncharted”. Et il était comme “Eh bien, pourquoi ne jouez-vous pas Nathan Drake?” Je me souviens avoir dit: «Je ferais n’importe quoi pour jouer Nathan Drake. S’il vous plaît, ce serait incroyable. ” Alors oui, nous commençons à tourner dans environ quatre semaines. Mark Wahlberg va être incroyable en tant que Sully. Le département des cascades que nous avons à Berlin a déjà fait un travail incroyable, préparant les cascades, et ce sera passionnant. »

Tom Holland a également parlé de son enthousiasme à filmer Uncharted dans le monde cet été avec Mark Wahlberg:

“Il y avait certainement beaucoup d’inspiration qui est venue des jeux, mais c’est une vision très jeune et fraîche du personnage parce que, évidemment, nous n’avons pas pu le rencontrer autant quand il était plus jeune. Mais c’est un film assez génial et mondial. Nous parcourons le monde, nous voyons des endroits incroyables, et Mark Wahlberg et moi allons passer un bel été ensemble. »

Basé sur la série de jeux vidéo PlayStation du même nom, le film Uncharted devrait raconter la première rencontre entre Nathan Drake de Tom Holland et le chercheur de fortune et homme d’affaires Victor Sullivan. Le film aurait été influencé par une séquence dans Uncharted 3: Drake’s Deception.

À partir d’un script écrit par Art Marcum & Matt Holloway et Rafe Judkins, Uncharted est produit par Sony PlayStation Productions, avec Asad Qizilbash et Carter Swan produisant aux côtés de Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad. NaughtyDog n’est pas impliqué dans le projet.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.