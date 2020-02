Tom Holland et Robert Downey Jr. Star In Back To The Future Remake Fan Poster

Avec le défilé sans fin de remakes, de réimaginations et de rééditions, il est devenu clair que Hollywood continuera à proposer de nouvelles versions de films plus anciens – tant qu’ils restent rentables, c’est-à-dire. Bien que la tendance ait été poursuivie grâce à la suite de remakes en direct de Disney, il semble que certaines franchises bien-aimées aient réussi à éviter de suivre cette voie, et cela inclut l’une de nos séries de science-fiction préférées.

Dites ce que vous voulez sur la vitesse et la liberté avec lesquelles ils jouent avec le concept de voyage dans le temps, mais Retour vers le futur les films étaient parmi les meilleurs de leur époque, et leur attrait n’a certainement pas disparu depuis des décennies. Bob Gale, qui a co-créé la série avec le réalisateur Robert Zemeckis, a été le «gardien de la franchise» depuis sa création et, comme nous l’avons récemment signalé, a refusé toutes les offres qu’il avait reçues pour donner le feu vert à un remake.

En fait, nous avons même eu vent des nouvelles de Tom Holland lui-même qui a eu des discussions sur la possibilité de jouer dans un remake / redémarrage potentiel, mais il semble que les plans pour un quatrième film se soient depuis éteints. Cependant, cela n’a pas empêché certains artistes talentueux de réinventer les personnages bien-aimés de la franchise avec des acteurs entièrement nouveaux à la barre.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’artiste numérique ApexForm a récemment partagé une affiche de fan qui interprète Tom Holland comme Marty McFly et Robert Downey Jr. comme Doc Brown. Personnellement, RDJ a l’air un peu trop content dans le rendu, mais dans l’ensemble, c’est une tentative assez solide.

Hormis cette affiche, nous sommes ravis qu’aucun remake ne soit en cours, mais avec la franchise qui fête son 35e anniversaire en juillet, nous ne serions pas opposés à un Retour vers le futur Réédition 4K UHD. Quant à tout le monde, dites-nous, que voudriez-vous voir du prochain anniversaire? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous!