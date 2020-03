Tom Holland jouera Spider-Man au Disneyland’s Avengers Park

Dinsey vient d’annoncer que son attraction Avengers Campus ouvrira ses portes à Disneyland, en Californie, le 18 juillet. Et ce n’est pas tout, la version de Spider-Man jouée par Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel apparaîtra dans le parc à thème. La meilleure chose est que le jeune acteur donnera sa voix au personnage qui apparaît partout.

On ne sait pas exactement où et à quel moment la voix de Holland apparaîtra sur le campus des Avengers, mais nous savons où sera Spider-Man. Le personnage apparaîtra dans le nouveau tour des Web SlingersDe plus, il y aura un Spider-Man qui se balancera sur tout le campus, et il y a de fortes chances que Holland lui donne également une voix.

Selon la description officielle de Dinsey:

“Les Avengers établissent de nouveaux quartiers généraux et installations de formation dans le monde entier pour inspirer toutes les recrues potentielles désireuses d’intensifier et de devenir autre chose. Dans le cadre de cette initiative mondiale, Tony Stark a fondé la Global Engineering Brigade, ou WEB pour faire court, pour développer des percées dans la technologie super puissante, y compris de nouvelles améliorations au costume Spider-Man comme son premier projet. En réunissant les jeunes inventeurs les plus brillants du monde, le WEB crée de nouvelles interfaces qui nous permettront à tous de rejoindre les rangs des plus puissants de la Terre. »

Bien sûr, en ce qui concerne les événements en direct, il est peu probable que nous entendions Tom Holland, et ces émissions prévoient d’avoir de nouvelles versions de Black Widow et Captain America, qui ne pourront pas se cacher derrière le masque, afin qu’ils n’aient pas les voix que nous avons entendues sur grand écran.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que ce sera une expérience inoubliable pour les participants.

