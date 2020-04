Tom Holland, la star de Spider-Man sur Internet, et le chat en direct de Justin Bieber

Bien que l’auto-mise en quarantaine à domicile au milieu de la pandémie actuelle de COVID-19 ait ses inconvénients évidents, Internet continue de nous fournir en nous donnant plus de choses à découvrir, et apparemment, Homme araignée La star Tom Holland partageant un chat en direct avec le chanteur Justin Bieber, c’est trop pour Twitter.

La récente épidémie du nouveau coronavirus, qui a depuis explosé dans les pays européens et s’est propagée en Amérique du Nord, ne fait pas de distinction entre les différentes classes de la société. En tant que tel, à l’exception de ceux dont le service est considéré comme essentiel, presque tout le monde s’auto-isole pour aider à freiner la propagation de la maladie mortelle. Parmi eux, certaines célébrités hollywoodiennes ont été extrêmement actives sur les réseaux sociaux, faisant campagne pour que les gens pratiquent la distanciation sociale et une bonne hygiène afin de vaincre la pandémie.

De plus, Marvel suivant l’exemple d’autres grands studios et arrêtant la production de tous les films de la phase 4 et de ses futurs projets, de nombreuses stars du MCU luttent également contre l’ennui de la quarantaine à domicile. Même la star de Spider-Man, Tom Holland, a recours à tout ce qu’il peut pour rester occupé, comme résoudre un puzzle de 1000 pièces.

Maintenant, dans ce qui semble à première vue un appariement étrange, l’acteur a rejoint la session Instagram en direct de Justin Bieber plus tôt cette semaine, plongeant Twitter dans un état de folie frénétique. Découvrez par vous-même quelques-unes des réactions épiques:

Tom Holland et Justin Bieber étant les plus grands fans l’un de l’autre: UN FIL NÉCESSAIRE pic.twitter.com/zP1VR6qWle

– suruchi (@fentystin) 1 avril 2020

Tom Holland et Justin Bieber étant les plus grands fans de l’autre >>>

– ᴹ (@glossywife) 31 mars 2020

L’interaction de Justin Bieber et Tom Holland est l’une des bonnes choses que cette quarantaine a apportées pic.twitter.com/MsGQv1kHgX

– Bijay. (@biebsusmane) 31 mars 2020

mcu: avengers endgame est le crossover le plus ambitieux de l’histoire

Justin Bieber et Tom Holland: tenez ma bière pic.twitter.com/aXSLGPnu7Z

– Leena (@bizzlesluf) 1 avril 2020

Tom Holland et Justin Bieber pic.twitter.com/rUJdnHQBjM

– Anto (@otusaku) 1 avril 2020

la simulation a vraiment éclaté et elle a rompu en notre faveur. cela a amené justin et tom dans un instagram vivre ensemble peut-être que la quarantaine n’est plus si mauvaise pic.twitter.com/LZL6mF0dUn

– tara (@StayBiebsTweet) 31 mars 2020

tom holland va se coucher avec des papillons lil dans son ventre ce soir ne pouvant pas arrêter de sourire car il a pu parler à justin bieber pic.twitter.com/0VBna1bHbD

– m✪lly (@hollandsmole) 31 mars 2020

#BreakingNews: Voici un aperçu exclusif de la couverture de mars du magazine VOGUE avec Justin Bieber et Tom Holland pic.twitter.com/mMuOlQWo3L

– shivi 🌻 (@rauhlmeezy) 1 avril 2020

JUSTIN BIEBER ET TOM HOLLAND S’ÉTIRENT LITTÉRALEMENT LES uns SUR LES AUTRES DE LA MANIÈRE QUE J’AI GAGNÉE 😭😭 pic.twitter.com/DD2vAiEfe6

– سمية (@hailsvsce) 31 mars 2020

Bien sûr, malgré certains de ces tweets laissant entendre que cela a été le jumelage le plus inattendu, bien que bienvenu, qu’ils auraient pu imaginer, ce n’est pas le premier que Tom Holland a parlé de Bieber. Lors de la promotion de son nouveau film Onward, l’acteur avait à dire à propos du chanteur:

“Je pense que récemment, Justin Bieber et ce qu’il a fait avec ce spectacle qu’il a fait sur YouTube, j’ai vraiment apprécié ça parce que c’était agréable de voir que quelqu’un qui aime, passe par le plus grand possible a aussi du mal et je sentais juste qu’il y avait une réelle solidarité pour les jeunes qui traversaient ça. Personne ne le traverse comme lui, mais nous le traversons tous un peu. J’étais vraiment reconnaissant de voir ce côté de lui. Je suis juste vraiment content qu’il soit heureux. Il a l’air tellement heureux et ça m’a fait plaisir. »

Mais qu’en pensez-vous? Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu Homme araignée star discutant avec le Bieb? Comme d’habitude, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.