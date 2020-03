Tom Holland partage une mise à jour sur sa santé après s’être senti malade au milieu d’un coronavirus

Les fans s’inquiètent de la star de Marvel Tom Holland après que l’acteur a admis se sentir un peu malade au milieu de la pandémie de COVID-19, mais il semble que tout va bien.

Alors que les responsables conseillent généralement aux gens de ne pas paniquer dans la flambée actuelle du nouveau coronavirus mortel, le fait que la maladie infectieuse a trouvé son chemin dans tous les pays de la Terre et traverse rapidement les 50 États américains ne fait pas grand-chose. pour soulager notre anxiété. À l’heure actuelle, les organisations de santé du monde entier ont identifié plus de 737 000 patients, dont plus de 240 000 aux États-Unis et en Italie. De plus, vu que même des célébrités hollywoodiennes telles que Tom Hanks et sa femme Rita Wilson et Idris Elba ont été testées positives, il y a de fortes chances que tout le monde soit enclin à contracter le COVID-19 s’ils ne suivent pas les lignes directrices distinguées telles que l’auto -isolement à la maison.

Si vous avez suivi l’actualité, vous savez que la star de Spider-Man, Tom Holland, s’est récemment sentie un peu mal et a jugé sage de se mettre en quarantaine, ce qui a amené de nombreuses personnes, en particulier les fans de MCU, à paniquer collectivement. Maintenant, après que l’acteur a annoncé hilarante qu’il avait décidé d’adopter trois poulets pour contrer le problème de la pénurie d’oeufs au Royaume-Uni, Holland a partagé une photo sur sa page Instagram pour faire savoir à ses fans qu’il allait bien.

Donc, apparemment, l’acteur est assez bien pour affronter le puzzle Marvel Impossible (1000 pièces), qui nous donne en fait une idée brillante sur la façon de nous occuper maintenant que nous passons plus de temps à la maison avec peu de choses à faire. Cet ensemble de Lego qui traîne dans le coin de votre maison depuis si longtemps? C’est peut-être le moment idéal pour l’assembler.

À tout prix, Tom Holland nous a inquiétés pendant un petit moment là-bas, donc nous sommes heureux d’apprendre qu’il va bien avec sa famille.