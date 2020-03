Tom Holland révèle la date de tournage de Spider-Man 3

Tom Holland a révélé que Spider-Man 3 va commencer le tournage au milieu de cette année, et a déclaré que le nouveau film sera “absolument fou”. En outre La Hollande a confirmé le retour de visages familiers pour ce nouveau film de Spider-Man.

Tom Holland a déclaré au Philippine Daily que Spider-Man 3 commencerait le tournage en juillet de cette année. “J’en suis très heureux [la película]. Nous allons commencer le tournage Spider-man 3 en juillet à Atlanta“A commenté l’acteur. Il a également dit que l’histoire du film allait nous faire sauter la tête, et a confirmé le retour de Zendaya en tant que Mary Jane.

Holland n’a pas fourni plus de détails sur les acteurs qui participeront au film, ni n’a commenté exactement ce que l’histoire sera. Il semble que ce soit le peu que nous saurons de Spider Man 3 dans les mois à venir, car Marvel Studios et Sony Pictures n’en ont pas beaucoup parlé et il ne semble pas qu’ils le feront bientôt. Bien que oui, nous verrons toujours Tom Holland comme Spider-Man dans au moins un autre film MCU.

La nouvelle que Holland commencera le tournage de la troisième partie de Spider-Man dans quelques mois est une excellente nouvelle pour les fans de Spider-Man et surtout de Spider-Man, car en août de l’année dernière, Marvel et Sony ont eu des conflits ce qui a entraîné la chute de Spider-Man du MCU. Heureusement, les sociétés de production ont pu conclure un nouvel accord qui nous apportera de nouveaux films MCU avec tout et Spider-Man.

.