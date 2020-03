Tom Holland révèle quand Spider-Man 3 commence le tournage / le film

Alors que de nombreux films et émissions de télévision arrêtent la production et que certains des plus grands films à succès du printemps sont retardés alors que la menace de la pandémie de coronavirus se propage, Sony Pictures et Marvel Studios espèrent toujours qu’ils pourront commencer la production sur Spider-Man 3 cet été.

Star de la franchise Spider-Man Tom Holland a récemment confirmé que la production de la suite encore sans titre de Spider-Man: loin de chez soi prévoyait de commencer la production en juillet. C’est encore dans quelques mois, mais selon la façon dont les choses évoluent avec les problèmes de coronavirus, ce calendrier pourrait finir par être compromis. Mais ce n’est pas tout ce que Tom Holland a révélé sur la suite.

S’adressant au Philippine Daily Inquirer (via Collider), Holland a révélé: «Zendaya sera très certainement dans le film. “

Dans la scène à mi-crédits de Spider-Man: loin de chez soi, Peter Parker s’est adapté pour Spidey et emmène MJ (Zendaya) sur une balançoire à New York, après avoir appris son identité secrète de Spider-Man lors d’un voyage scolaire à L’Europe . C’était une séquence amusante et charmante qui a pris une tournure choquante quand J.K. Simmons reprit son rôle de J. Jonah Jameson et révéla l’identité de Spider-Man au monde entier.

Étant donné que Spider-Man sera probablement en fuite après avoir été accusé d’avoir tué le héros présumé Mysterio (Jake Gyllenhaal) et apparemment devenu un méchant, MJ sera l’une des rares personnes qui connaît la vérité et reste à ses côtés. Elle sera un pilier pour Peter pendant cette période difficile, mais cela pourrait également la mettre en danger, comme cela a été le cas dans des décennies de bandes dessinées et les deux franchises Spider-Man précédentes. Holland ne donnait rien cependant, ajoutant: “Quant à la relation entre Peter et MJ, je ne suis pas trop sûr de ce que ce sera.”

Nous ne savons pas du tout à quoi nous attendre de Spider-Man 3. Holland dit que l’histoire est «absolument folle», mais ce n’est pas grand-chose. Ça doit être quelque chose de grand car ce pourrait être le dernier film que Marvel Studios collabore avec Sony Pictures sur où Spider-Man est la star. La nouvelle entente que les studios ont conclue pour continuer à partager Spider-Man incluait ce troisième film dans la franchise et un autre film encore non nommé dans l’univers cinématographique Marvel.

Avec Venin 2 et Morbius dont la sortie est prévue cette année, il y a peut-être une chance que Spider-Man 3 commence à combler ce qui était à l’origine considéré comme un univers cinématographique entièrement différent. Nous ne savons pas comment ces films seront liés à la poursuite de la franchise Spider-Man, mais nous le saurons assez tôt. Sinon, Spider-Man 3 sera dirigé par Jon Watts et arrive le 16 juillet 2021.

