Tom Holland rompt le silence sur le retard du coronavirus ‘Uncharted’

Tom Holland a commenté le récent retard du coronavirus pour Uncharted lors de son apparition sur Instagram Live Q&A de Justin Bieber.

Le film Uncharted en direct de Sony ne peut pas faire une pause en termes de décollage. Le film a connu plusieurs changements de réalisateur avant de finalement s’installer sur Reuben Fletcher de Venom. Tom Holland est toujours à bord pour jouer un jeune Nathan Drake avec Mark Wahlberg prêt à jouer Sully.

Lundi, Sony est sorti et a annoncé une tonne de retards de date de sortie en raison de l’épidémie de coronavirus. En plus de Ghostbusters: Afterlife et Morbius passant à l’année prochaine, Uncharted a été poussé de mars 2021 à octobre 2021. Uncharted s’apprêtait à commencer le tournage peu de temps avant que le coronavirus ne commence à fermer des productions dans le monde entier. Tom Holland est maintenant de retour au Royaume-Uni et est récemment apparu sur Instagram Live Q&A de Justin Bieber, où il a brièvement expliqué à quel point ils étaient sur le point de commencer:

«Nous nous sommes présentés pour notre premier jour de tournage et ils nous ont fermés. Nous étions à Berlin. »

Avez-vous hâte de voir Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake dans le film Uncharted? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Basé sur la série de jeux vidéo PlayStation du même nom, le film racontera la première rencontre entre Nathan Drake de Tom Holland et le chercheur de fortune et homme d’affaires Victor Sullivan. Le film aurait été influencé par une séquence dans Uncharted 3: Drake’s Deception.

Réalisé par Venom Helmer Reuben Fletcher à partir d’un scénario écrit par Art Marcum & Matt Holloway et Rafe Judkins, Uncharted est produit par Sony PlayStation Productions, avec Asad Qizilbash et Carter Swan produisant aux côtés de Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad.

Uncharted sortira en salles le 8 octobre 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur tous les projets touchés par l’épidémie de coronavirus.

Source: Instagram

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.