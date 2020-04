Tom King taquine le travail sur les «nouveaux dieux» d’Ava DuVernay

Tom King s’est tourné vers les médias sociaux pour taquiner le scénario du prochain film New Gods d’Ava DuVernay.

Un film New Gods est en développement chez Warner Bros. depuis 2018. Ava DuVernay est actuellement attachée pour diriger le projet à venir. Il a également été révélé l’année dernière que l’écrivain de DC Comics, Tom King, rejoindrait DuVernay pour rédiger le script. La nouvelle de l’arrivée de King chez New Gods en a excité beaucoup en raison de ses récents travaux sur Batman et de sa course Mister Miracle.

Peu de détails sont connus sur le prochain film à part Darkseid et les Furies féminines qui sont les méchants de New Gods. Darkseid allait initialement apparaître dans la Ligue de justice de Zack Snyder, mais il semble maintenant que New Gods présentera les débuts en direct pour l’emblématique méchant de DC. Il n’y a pas non plus de calendrier sur le moment où New Gods commencera le tournage, en particulier avec la pandémie de coronavirus mettant de nombreux projets en attente. Cependant, Tom King a taquiné sur Twitter que le travail sur le script est toujours en cours avec une ligne emblématique de sa course Mister Miracle:

Darkseid l’est. – Tom King (@TomKingTK) 18 avril 2020

Espérez-vous que le prochain film emprunte beaucoup à la course Mister Miracle de Tom King? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Réalisée par Ava DuVernay à partir d’un scénario qu’elle co-écrit avec Tom King, Warner Bros. et le film New Gods de DC sera basé sur des personnages créés et conçus par Jack Kirby. Les détails sur le film sont actuellement inconnus, bien que les incarnations de bandes dessinées des Nouveaux Dieux aient inclus des personnages tels que Granny Goodness, Desaad, Godfrey et le puissant méchant Darkseid.

New Gods est l’un des nombreux projets actuellement développés par Warner Bros. et DC. Ces projets incluent The Batman, le film autonome Flash, Green Lantern Corps, Black Adam, Supergirl, The Suicide Squad et Shazam 2.

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles sur les nouveaux dieux d’Ava DuVernay pendant son développement!

Source: Twitter

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.