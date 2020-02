Tom Louis Tomlinson critique la BBC pour avoir profité de son drame familial

Louis Tomlinson

Le chanteur était furieux d’avoir posé des questions sur la mort de sa mère à la suite d’une leucémie et sur sa sœur d’une overdose.

Louis Tomlinson a critiqué une émission de la BBC qui, selon l’artiste, voulait profiter de son drame personnel pour attirer le public.

Tomlinson était dans la matinée de la BBC, et le conducteur Dan Walker a posé des questions sur le décès de sa mère en raison d’une leucémie, en plus du décès de sa sœur Félicité pour une surdose.

“Je ne reviendrai jamais sur ce programme”, a déclaré le chanteur sur Twitter, et immédiatement l’armée de fans a commencé à travailler dessus, ce qui est une grande “arme” que les artistes ont maintenant, car leurs fans peuvent accomplir beaucoup de choses en .

C’est ainsi qu’a commencé un échange de tweets entre Tomlinson et Walker: «Cela me dérangeait que vous me posiez des questions sur ma douleur, tout ce que je demande, c’est que vous respectiez ma décision de ne pas parler de ces problèmes douloureux. J’ai beaucoup de chance d’avoir une soupape d’échappement à un niveau créatif pour faire face à mon duel, mais cela ne signifie pas que vous avez le droit d’en parler juste pour la morbidité. »

L’animateur du programme a répondu: «Nous savons à quel point c’est douloureux et c’est pourquoi nous ne nous y plongons pas. À aucun moment notre intention n’a été de vous déranger ou de pécher indiscrètement. Ce n’est pas notre style. »