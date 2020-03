Tom Pelphrey dans Rejoindre Ozark Saison 3

Interview CS: Tom Pelphrey à propos de la saison 3 d’Ozark

La dernière saison du drame policier Netflix dirigé par Jason Bateman Ozark est arrivé et avec lui vient l’introduction d’une flopée de nouveaux personnages, dont Tom Pelphrey (Mank) en tant qu’ancien frère enseignant de Laura Linney, Ben Davis. ComingSoon.net a pu discuter avec le Poing de fer alun pour discuter de son personnage hors de l’eau juste à temps pour la première du troisième chapitre!

Dans Ozark Saison 3, ils sont tous au rendez-vous. Les Byrdes sont de retour aux affaires et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Alors que les tensions montent autour de leur nouveau casino, The Missouri Belle, Marty et Wendy luttent pour équilibrer la sécurité de leur famille avec le succès croissant de leur empire du blanchiment d’argent.

La saison dernière, la série a continué de suivre Marty Bryde et sa famille alors qu’ils naviguent dans les eaux troubles de la vie au sein d’un cartel de la drogue dangereux. Avec Del sorti, le syndicat du crime envoie leur avocat impitoyable Helen Pierce en ville pour faire bouger les choses juste au moment où les Byrdes s’installent enfin. Marty et Wendy luttent pour équilibrer leurs intérêts familiaux au milieu des dangers croissants présentés par leurs partenariats avec les assoiffés de pouvoir Snells, le cartel et leur nouvelle adjointe, Ruth Langmore, dont le père Cade a été libéré de prison. Les enjeux sont encore plus élevés qu’auparavant et les Byrdes se rendent vite compte qu’ils doivent faire tapis avant de pouvoir sortir.

Ozark stars Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, et la nouvelle venue de la saison deux Janet McTeer. La saison 2 avait remporté deux Emmy Awards, dont l’actrice de soutien exceptionnelle pour Julia Garner et la directrice exceptionnelle de Bateman.

Pelphrey, dont le personnage Ben est “une sorte de poussée” au milieu des événements de plus en plus chaotiques de la série avec un “point de vue clairvoyant dans un monde plein de mensonges et de tromperies”, a estimé que c’était “un travail de rêve” se pour rejoindre le casting de la série, se décrivant comme un «grand fan de la série» et trouvant l’écriture comme l’un des plus grands tirages en tant que spectateur et star.

«Je pensais que l’écriture était en fait incroyable, elle établit une fine frontière entre ce monde sombre, violent et fou aux enjeux élevés, l’anxiété et pourtant je me retrouvais constamment à rire», a déclaré Pelphrey. «C’est le genre de spectacle ou le genre de monde auquel je réponds vraiment en général, alors quand ils m’ont demandé de passer une audition pour y participer, j’étais assez excité et puis j’ai découvert que je travaillerais tellement avec Laura Linney, Julia Garner, putain Janet McTeer, Jason Bateman, c’est un travail de rêve. C’est un grand rôle, l’écriture est excellente, entourée de certains des meilleurs acteurs qui soient et vous êtes dans un spectacle bien fait que les gens aiment regarder, donc ça vérifie en quelque sorte toutes les cases. “

En obtenant le rôle pour la série, la star de 37 ans a été réunie avec la directrice de casting Alexa Fogel, avec qui il travaillait avec affection “pendant environ 15 ans”, remontant jusqu’à son audition pour la minisérie HBO Generation Kill, bien qu’il n’atterrirait pas la pièce, les deux travailleraient ensemble plusieurs fois au fil des ans.

“Nous avons développé notre relation au fil des années, où j’aime lire pour elle, j’aime les choses sur lesquelles elle travaille et je suppose qu’elle pense que je suis bon dans ce que je fais”, a déclaré Pelphry. “Alexa est la femme qui m’a jeté dessus Banshee puis quand ce rôle est venu pour Ozark, Je suppose qu’elle pensait que j’avais raison et je suis allée lire avec elle et elle a envoyé ma cassette à Jason et Chris et quelques semaines plus tard, j’ai reçu l’appel qu’ils voulaient que je rejoigne la série. »

En regardant en arrière sur son temps de tournage de la série sombre, Pelphrey ressent toute son expérience comme un souvenir affectueux, riant alors qu’il se souvient de sa conversation avec Bateman alors que la production était terminée et décrivant chaleureusement l’environnement «positif» qui s’étendait à toutes les facettes de la production. .

«J’ai dit à Jason alors que je finissais mon travail et que tout le monde se terminait:« Vous m’avez ruiné pour la vie », dit Pelphrey en riant. “Il a dit:” Que voulez-vous dire, que voulez-vous dire? “J’ai dit:” Ce travail est excellent dans toutes les dimensions possibles qu’un travail peut être excellent “et j’ai vraiment ressenti cela. Il y a un environnement très spécial sur ce plateau et qui vient de haut en bas, Chris Mundy, le showrunner, est juste un excellent être humain et Jason aussi, Laura est tellement professionnelle et si gentille et généreuse et chaleureuse, c’est juste rafraîchissant. Toute l’équipe se sent de cette façon, tout le monde est respectueux et gentil, donc c’est amusant de travailler en plus du fait que vous allez travailler sur un spectacle incroyable avec un grand rôle, donc c’était vraiment un travail de rêve en tout les chemins. Certaines des nuits où je tournais des scènes avec seulement Laura et moi, en particulier, sont des souvenirs vraiment spéciaux que je garderai toujours. Juste des moments où vous travaillez avec des gens que vous admirez vraiment et que vous respectez depuis longtemps, c’est un peu surréaliste et ça fait du bien en même temps. “

Sans chercher à gâcher tous les moments riches en intrigues de son arc de personnage, l’acteur rayonne alors qu’il “doit faire beaucoup de choses vraiment géniales” tout au long de la troisième saison de dix épisodes, mais croit son moment préféré lorsque Ben est venu à la fin du deuxième épisode.

“Je ne l’ai pas encore vu, mais en supposant que c’est la façon dont il a été écrit, je peux sortir de la maison et courir jusqu’au lac à poil, en hurlant du haut de mes poumons”, dit Pelphrey entre en riant. «C’était une chose assez amusante à faire, par exemple, ma troisième journée de travail devant toutes ces personnes que j’admire depuis des années. C’était assez sauvage, assez hilarant. C’était en fait comme May en Géorgie, ce qui veut juste dire qu’il fait chaud comme l’enfer et sur le point de devenir plus chaud, je pense que tout le monde était jaloux du fait que je n’avais pas à porter de vêtements. “

En se mettant au travail avec Bateman en tant qu’acteur et réalisateur, avec le vainqueur des Emmy réalisant les deux premiers épisodes, Pelphrey l’a trouvé “incroyable” et voyant la focalisation laser qu’il avait tout en équilibrant plusieurs tâches sans que cela ne le submerge, en regardant en arrière. une scène en particulier forme le deuxième épisode de la saison.

“Il était remarquable de le voir être le réalisateur, donner des notes aux acteurs, donner des notes à la caméra, conscient de la narration, prendre des notes pour lui-même en tant qu’acteur et je n’ai jamais senti qu’il était agité”, a déclaré Pelphrey. «Il était capable de rester concentré sur tant de choses simultanément sans jamais perdre même une once de sang-froid et j’ai été très impressionné par cela, parce qu’il est un si bon acteur et donc quand il travaille et sa capacité à maintenir un œil d’oiseau La vision objective du réalisateur alors qu’il est simultanément dans la scène en tant qu’acteur était assez remarquable. Il est tout ce que vous espérez qu’il soit quand vous regardez Jason Bateman dans les films et la télévision, il est extrêmement gentil, il est drôle comme l’enfer, il est très calme et juste un mec vraiment génial. “

Ayant vraiment aimé travailler avec lui et «aimer» ses débuts de réalisateur Gros mots, Pelphrey a convenu que si Bateman l’invitait pour un nouveau projet de long métrage, il courrait «abso-fucking-lutely» pour rejoindre le casting.

Après avoir dirigé le casting du feuilleton CBS Lumière guidante 2004-2009 et avec les deux dernières saisons de Cinemax’s Banshee, Pelphrey a joué dans plusieurs projets pour Netflix, en commençant par un rôle principal dans la série dérivée de courte durée de Marvel Cinematic Universe Poing de fer et continuer avec Ozark et le futur David Fincher (Mindhunter) Biopic à casque Mank, dans lequel il joue le rôle de scénariste / réalisateur oscarisé Joseph L. Mankiewicz (Tout à propos d’Eve). L’acteur décrit son temps avec le service de streaming comme «incroyable» et «reconnaissant» d’avoir pu travailler avec une entreprise offrant «un travail incroyable».

“Je suis très fier et excité de pouvoir continuer à travailler pour eux et les projets que je fais sont plus excités les uns que les autres”, a déclaré Pelphrey. “Je pense que quelque chose qui est vraiment particulier à Netflix, et je ne suis pas la première personne à le dire, c’est qu’ils créent un environnement qui permet aux créatifs de chaque émission de s’en aller et de faire leur propre travail, puis ramenez simplement le produit. Il y a un niveau de confiance extrêmement élevé auquel de nombreux créateurs répondent, je ne pense pas que ce soit un accident que des gens comme David Fincher travaillent avec Netflix et Jason Bateman travaille avec Netflix de cette façon. Je pense qu’il y a une raison pour laquelle ils ont des personnes de très haute qualité et c’est excitant d’en faire partie. »

Toutes saisons de Ozark, y compris le troisième chapitre le mieux évalué, sont disponibles en streaming sur Netflix maintenant!