Tom Pelphrey, la star d’Iron Fist, dévoile les plans inutilisés de la saison 3

La star d’Iron Fist, Tom Pelphrey, a révélé quels étaient les plans de la troisième saison de la série et n’exclura pas un retour à la série si elle était réactivée.

Iron Fist était de loin le moins bien accueilli des émissions Marvel Netflix. Les critiques ont varié de l’intrigue lente à la représentation de Danny Rand par Finn Jones et bien que la deuxième saison ait été globalement mieux reçue, son annulation n’a pas reçu le même tollé que la haine de Daredevil et Luke Cage. Mais il s’est avéré que les personnes derrière la série avaient encore des plans pour une troisième saison, que la star Tom Pelphrey a récemment révélé.

Dans Iron Fist, Tom Pelphrey a joué Ward Meachum, qui était au début l’un des principaux antagonistes de la série avant de devenir son allié et ami vers la fin de la première saison et tout au long de la saison deux. Lors d’une récente interview avec Comicbook.com, Tom Pelphrey a révélé ce que les gens derrière Iron Fist avaient prévu pour la troisième saison de l’émission et comparé à des goûts de Butch Cassidy et du Sundance Kid:

«Il y a eu des discussions sur ce à quoi cela ressemblerait pour Danny et Ward d’aller ensemble en Asie. On parlait de presque comme… eh bien, je pense que je peux le dire maintenant… mais comme un peu comme un camarade Butch Cassidy et le Sundance Kid, un lien. »

Il a poursuivi en disant qu’il n’exclurait pas de revenir au rôle de Meachum si les circonstances étaient favorables:

“Ouais, je ne sais pas. Je ne dirais jamais rien à peu près. Tout dépendrait des circonstances, du calendrier et des personnes concernées. »

Que pensez-vous tous des commentaires de Tom Pelphrey? Auriez-vous aimé voir la troisième saison d’Iron Fist prendre une telle direction? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Iron Fist met en vedette Finn Jones, Jessica Henwick, Sacha Dhawan, Tom Pelphrey, Jessica Stroup, Simone Missick et Alice Eve. Voici le synopsis officiel:

Iron Fist Saison 2 met en vedette Danny Rand (Finn Jones) alors qu’il lutte contre l’élément criminel corrompant New York avec sa maîtrise du kung-fu et sa capacité à invoquer la puissance impressionnante du fougueux Iron Fist.

La saison 2 favorise la transformation de Danny, un personnage avec un poisson hors de l’eau, une histoire de maturité qui fait son chemin dans un nouveau monde difficile, se battant pour savoir qui il est. Cette saison, Danny a promis qu’avec Matt Murdock parti, il intensifierait et protégerait sa ville. Mais un sinistre complot menace son identité même et il doit conquérir ses méchants pour protéger la ville et les gens qu’il tient à cœur.

Les deux saisons d’Iron Fist de Marvel sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix.

Source: Comicbook.com