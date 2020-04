Tomber amoureux aura Penélope Menchaca comme pilote | Instagram

Le célèbre programme Falling in love dit au revoir du plus cher conducteur Carmen Muñoz et cela vous donne la bienvenue au chauffeur mexicain Penelope Menchaca pour la deuxième saison.

Récemment, le actualités que le programme réussi de Falling in Love reviendrait à Tv Azteca avec une deuxième saison.

Cela se produit après le 27 mars dernier ça se terminera de façon inattendue le programme TV Azteca face à l’urgence sanitaire.

Cela peut vous intéresser: Tomber amoureux revient à Tv Azteca avec une deuxième saison

Malgré le fait que le programme qui l’a remplacé n’a pas rassemblé le public souhaité et que le public ne l’aimait pas du tout, ils ont décidé de lui donner une seconde chance.

La station de télévision ajustée a décidé que le programme reviendrait, mais évidemment depuis Le Mexique quitte la phase 3 que vous venez d’entrer il y a quelques jours.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comme si cela ne suffisait pas, le journaliste Alex Kaffie a rapporté que les plans de production supprimez votre pilote actuel Carmen Muñoz et mettre en place au célèbre conducteur Penelope Menchaca.

Et les surprises continuent, car apparemment Adrián Cue pourrait ne pas être dans la nouvelle saison.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

En ce moment, le programme fait un casting virtuel où ils invitent des personnes en quête d’amour à s’enregistrer en expliquant pourquoi elles veulent faire partie du programme.

Penelope Menchaca est bien connue pour avoir été animatrice de l’émission de télévision 12 coeurs, du réseau . dans l’année 2004.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

En août de l’année 2009 voyagé au Mexique pour commencer 12 coeurs: direction l’autel mexicain avec . en coproduction avec Televisa.

Menchaca est actuellement conducteur du célèbre programme Venez la joie de TV Azteca, mais il est très probable que vous le quittiez pour pouvoir prendre en charge ce programme.

Vous pouvez également lire: TV Azteca fait ses adieux au célèbre programme Enamorándonos

Il est à noter que sa préparation d’actrice lui a permis jouer rôles dans divers films, pièces de théâtre et feuilletons, parmi lesquels se démarque Je t’aimerai toujours, sous la production de Juan Osorio.

.