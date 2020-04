Tomber amoureux revient à Tv Azteca avec une deuxième saison | Instagram

Le célèbre programme Falling in love à la télévision Tv Azteca reviens pour conquérir les stations de télévision mexicaines après avoir annoncé leur pause indéfinie avec un nouvelle saison.

Ce sont sans aucun doute des nouvelles ça fait plaisir à beaucoup de Mexicains, Mais cela les surprend aussi car il y a quelques semaines, ils ont annoncé l’annulation du programme mais maintenant il revient en raison de la faible note que Tv Azteca a présentée.

Le jour d’hier ils ont annoncé au moyen de réseaux sociaux que l’émission à succès reviendrait avec une nouvelle saison sur le petit écran et que tout le monde pourrait en faire partie.

Nous nous rapprochons de LA NOUVELLE SAISON de # Falling in love. Vous pouvez trouver l’amour ici, envoyez-nous simplement une vidéo! “, Ont-ils écrit dans l’article.

Auparavant, Alex Kaffie avait déjà commenté à ce sujet les dirigeants de l’Ajusco qui prévoyaient de revenir à Falling in love with the small screen car le programme qui l’avait remplacé À l’extrême avait eu un assez mauvaise note.

Tout semble indiquer que les téléspectateurs ont vraiment ils ne l’ont pas aimé ce nouveau programme entièrement, ils ont donc décidé de le changer à nouveau.

Ouaishhh, au moins j’ai été distrait par leur bave déjà de retour, “quand reviennent-ils? Ils leur manquent beaucoup “, ont commenté certains commentaires dans la publication.

La publication a provoqué une grande agitation il est donc devenu une tendance à revenir et à passer des moments de divertissement.

La mauvaise chose à propos de cette nouvelle saison est que n’aura pas de participation de l’hôte Carmen Muñoz et maintenant Penélope Menchaca sera à sa place.

La chose la plus excitante est que si vous voulez participer, ce sera possible simplement en envoyant un vidéo y dites pourquoi ils veulent participer sur l’émission de téléréalité.

Le programme Falling in Love est un programme de divertissement télévision par laquelle des hommes et des femmes d’origines et d’âges différents recherchent un partenaire par le biais de la télévision, parfait pour tous ceux qui ils cherchent l’amour et à l’extérieur c’est compliqué.

