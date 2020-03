Tomie dePaola, auteur et illustratrice décède à 85 ans | AP

Contes de Strega Nona, la vieille sorcière gentille et serviable en Italie faisait partie des emplois de Tomie dePaola qui a malheureusement perdu la vie à 85 ans.

C’était au centre médical de Dartmouth-Hitchcock au Liban, dans le New Hampshire, selon son agent littéraire, Doug Whiteman où il a perdu la vie.

En raison d’une chute, il a souffert la semaine dernière, ayant des complications après la chirurgie qui ont dû être effectuées immédiatement.

Cela pourrait vous intéresser: Angelina Jolie a fait don d’un million de dollars à des enfants pour lutter contre le coronavirus

Le grand illustrateur a travaillé sur plus de 270 livres dans plus d’un demi-siècle d’édition, et près de 25 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde et ses livres ont été traduits dans plus de 20 langues.

Il y a eu plusieurs condoléances que de grandes célébrités ont partagées sur leurs comptes de médias sociaux. L’auteur Lin Oliver a pleuré sa perte et a tweeté qu ‘”il était un créateur de beauté et un cher ami”.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Aussi le gouverneur du new hampshireChris Sununu a publié une déclaration, louant DePaola comme “un homme qui a souri à des milliers d’enfants de Granite State qui ont lu ses livres et les apprécient pour leurs brillantes illustrations.”

Celui qui était son personnage le plus aimé, Strega Nona, est né comme un doodle lors d’une réunion de professeurs ennuyeux dans le Colby Sawyer College à New London, New Hampshire, où dePaola était membre du département de théâtre.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

«Je pense que c’est parce qu’elle est comme la grand-mère de tout le monde. Elle est mignonne, elle n’est pas jolie, elle a l’air étrange, mais elle est douce, elle comprend. Et elle est un peu effrontée, elle devient un peu irritée de temps en temps “, a déclaré Tomie dans une interview.

Il a dit qu’au fil des ans, l’affichage de Strega Nona, résultant de son dessin de punch de la comédie artistique, il est devenu plus raffiné. Mais son utilisation libérale de la couleur et les influences de l’art populaire sur ses histoires étaient cohérentes, nous espérons que la famille de Tomie sera bientôt démissionnée.

Lire aussi: Emilia Clarke offrira un dîner virtuel pour lutter contre le coronavirus

.