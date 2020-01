Tommy Chong dit qu’il essaie d’écrire un film d’horreur Cheech & Chong

Avec des franchises et des propriétés du passé constamment redémarrées dans le monde de la culture pop – il y a même une nouvelle série “Punky Brewster” en route! – c’est un peu une surprise que nous n’ayons pas vu de live-action Cheech & Chong long métrage depuis en 1984, qui a vu la sortie de The Corsican Brothers. D’autant plus que Cheech Marin et Tommy Chong sont toujours actifs dans l’entreprise, avec Chong apparaissant dans deux films au début de 2020 seulement: Jay et Silent Bob Reboot de Kevin Smith et Color Out of Space de Richard Stanley.

Ce dernier film fait entrer Chong dans le monde de l’horreur, et lors d’une conversation avec Movie Web cette semaine, l’icône adorable du stoner a indiqué qu’il écrivait un… film d’horreur Cheech & Chong?!

“J’ai essayé d’écrire un film d’horreur Cheech et Chong”, a déclaré Chong sur le site.

Il a poursuivi: «Chaque équipe de comédie avant de se séparer, ils avaient toujours un film d’horreur. Abbott et Costello Halloween. Abbott et Costello rencontrent le monstre. Bing Crosby et Bob Hope, ils en avaient un. Tout le monde a un film d’horreur. J’ai donc toujours voulu faire un film d’horreur. En fait, nous avons fait une tournée de retrouvailles et je voulais en faire un film d’horreur mais je n’avais pas le poids que j’avais avec Cheech, donc je ne pouvais pas le convaincre. C’est un genre agréable à jouer, vous pouvez vous amuser beaucoup avec lui. Comme Get Out, j’aime cette approche. »

Mais par-dessus tout, l’acteur / comédien de 81 ans se concentre sur “rester confortable et élevé”. Et il a déclaré à Movie Web qu’il doutait que le film d’horreur soit jamais réalisé.

Pour l’instant, vous pouvez profiter de Tommy Chong dans Color Out of Space, qui sortira ce week-end.