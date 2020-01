Tommy Jarvis est presque apparu le vendredi 13e redémarrage

Le héros récurrent le plus courant dans le vendredi 13 franchise, Tommy Jarvis est apparu trois fois dans la série, et a été joué par trois acteurs différents. Il s’avère maintenant que les producteurs du redémarrage du vendredi 13 2009 prévoyaient de ramener Jarvis, au moins dans les premières ébauches, avant de décider que le personnage compliquerait leur nouvelle vision de la propriété. Et compte tenu des problèmes juridiques de longue date de la franchise du vendredi, il est peu probable que nous voyions Tommy dans une capacité officielle à l’écran pendant un certain temps, ce qui rend son absence au redémarrage compréhensible mais décevante avec le recul.

Le vendredi 13 2009 a été produit par Platinum Dunes, qui faisait partie d’une vague de redémarrages de slasher au cours de la période. Selon une interview de l’époque, les dirigeants Brad Fuller et Andrew Form voulaient ramener Jarvis, mais ont finalement décidé que l’introduction du personnage et le renforcement de sa relation avec Jason étaient un trop gros casse-tête pour le scénario. En l’état, le redémarrage, désormais le dernier film de la franchise, a fourni un retour efficace aux bases de la série d’horreur.

Pour ceux qui ne le savent pas, Tommy Jarvis se classe aux côtés de Laurie Strode d’Halloween et de Nancy Thompson ou d’Alice Johnson de A Nightmare sur Elm Street en tant que héros qui s’élève au-dessus du fourrage slasher pour correspondre à leurs poursuivants. Jarvis est apparu pour la première fois en tant que garçon joué par Corey Feldman vendredi 13: The Final Chapter, qui utilise une transformation physique ingénieuse et des effets spéciaux pour déstabiliser Jason assez longtemps pour le faire tomber.

Plus inhabituel pour un personnage de franchise récurrent, Jarvis a ensuite été joué par deux acteurs différents lors de son retour pour le vendredi 13, partie 5: un nouveau départ et le vendredi 13, partie 6: Jason Lives. Dans la photo précédente, John Shepherd joue une version plus ancienne et perturbée de Tommy qui s’implique dans des meurtres imitateurs et prend presque le manteau de Jason. Dans la partie 6, Jarvis est joué par Thom Mathews, et passe la majeure partie du film à essayer de faire amende honorable pour décider de déterrer le corps de Jason (pas la meilleure idée).

Depuis lors, Tommy a été un personnage populaire dans le vendredi 13 médias dérivés, y compris le jeu vidéo 2017. En conséquence, il aurait été logique qu’il apparaisse dans le redémarrage de 2009, faisant écho au retour de Nancy dans le remake de 2010 A Nightmare on Elm Street. Pour l’instant, cependant, nous devrons simplement attendre qu’une percée se produise dans le différend sur la vendredi 13 droits, à quel point nous pourrions potentiellement obtenir un nouveau film dans la veine de l’Halloween de David Gordon Green, dans lequel l’original Tommy pourrait revenir. Et qui sait, peut-être que Corey Feldman pourrait être prêt à reprendre son rôle?