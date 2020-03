Toni Albà revient en Polonie après avoir été séparé il y a un an pour son commentaire machiste sur Inés Arrimadas

“ Polònia ”, l’émission de satire politique diffusée sur TV3, a renoncé à l’humoriste Toni Albà en 2019 après avoir publié un tweet offensant censément dirigé contre Inés Arrimadas, l’actuel chef de Ciudadanos. Cependant, l’espace produit par Absolute Minority a décidé de récupérer l’acteur, qui imitera à nouveau Juan Carlos I et il prendra également la place d’Alfred Bosch, ancien ministre des Affaires étrangères de la Generalitat de Catalogne.

Toni Albà dans «Polònia»

Les deux personnalités publiques ont fait la une des journaux au cours des premières semaines de mars 2020: le roi émérite pour une prétendue collecte de commissions et Bosch pour avoir démissionné après avoir découvert les cas de harcèlement sexuel de son ancien chef de cabinet. Ainsi, le programme de télévision publique catalane veut avoir à nouveau les imitations de Toni Albà pour les sketchs à enregistrer prochainement.

Selon Elnacional.cat, l’acteur a accepté l’offre de Toni Soler, créateur et producteur de «Polònia», revenant ainsi au programme pour lequel il travaillait depuis sa création il y a 13 ans. L’humoriste a reconnu son retour via Twitter et a annoncé qu’il avait “un énorme désir de serrer à nouveau son autre famille”. “Je ne m’y attendais pas, mais compte tenu de la façon dont il brise tout le truc du roi, je pensais que ce serait bien de faire un bâillon“at-il déclaré au journal numérique susmentionné fondé en Catalogne.

Le tweet de la controverse

Toni Albà a publié un tweet en février 2019 qui disait: “Bon voyage à Waterloo! (Assurez-vous de ne pas aller trop loin et de vous retrouver à Amsterdam. Là, vous seriez chez vous et, en plus, vous feriez respecter tous vos droits du travail) “. À cette époque, une délégation de citoyens se rendait dans la municipalité de Belgique pour s’entretenir avec Carles Puigdemont et l’humoriste aurait fait référence à la pratique de la prostitution aux Pays-Bas.

Quelques déclarations qui ont suscité beaucoup de critiques et le rejet par le producteur de «Polònia». Toni Soler a déclaré que ce commentaire n’était “pas drôlement drôle”, une publication dans laquelle Inés Arrimadas s’est senti évoqué: “La haine du nationalisme n’a pas de limites. Cette collaboratrice star de TV3, qui enlève un pâturage payé par tous les Catalans, m’attaque à nouveau pour mes idées, cette fois avec une insulte méchante et machiste. “

.