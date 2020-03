Toni Braxton partage son secret pour vieillir à l’envers

L’apparence lumineuse et le teint jeune de la chanteuse Toni Braxton amènent les fans à se demander si le lauréat des Grammy Awards vieillit à l’envers.

Braxton a partagé une photo sur Instagram dans un body noir transparent qui a laissé les mâchoires des fans au sol. “Je me sens si bien avec mon nouveau CBD @unclebuds_hemp DOUBLE force maintenant disponible chez @gnclivewell”, a-t-elle écrit en légende de l’article.

Toni Braxton assiste à la soirée pré-Grammy de la vague primaire x Island Records dans 1 hôtel | Johnny Nunez / . pour Island Records

Les fans ont pris note, commentant: «Elle vieillit à reculons !!! 😍😍😍. ” Elle a ensuite partagé une autre photo avec une touche de couleur amusante avec des cils rouges et un eye-liner. Un autre fan a écrit: «Salut Toni, j’ai une question pour toi? Vous vieillissez en arrière? Pouvez-vous partager les secrets? ”

Toni Braxton est-il donc Benjamin Button? Elle a récemment partagé certains de ses secrets de beauté avec Showbiz Cheat Sheet, et a révélé la seule chose qui l’a aidée à revenir à ce qu’elle aime le plus: jouer.

Elle attribue sa beauté sans âge au masque facial en or rose

Alors que la beauté sans âge de Braxton a probablement quelque chose à voir avec la génétique, elle attribue au masque en or rose d’oncle Bud pour avoir donné à sa peau un éclat rosé. “C’est le masque, le masque Rose Gold”, rit la chanteuse de 52 ans. «Je vous promets de l’utiliser chaque semaine. Chaque semaine, je le mets et j’adore le baume à lèvres. Parce que les filles que vous connaissez, vous devez avoir un bon baume à lèvres. “

Le masque facial en or rose d’Uncle Bud est fabriqué à partir d’huile de graines de chanvre biologique infusée avec de l’eau de rose marocaine. Le masque est conçu pour prévenir les poussées d’acné tandis que les antioxydants offrent des bienfaits anti-âge.

Elle a également offert un aperçu de son dernier look Instagram “rouge sur rouge”. “Vous savez, c’était moi et mon équipe glam et mes filles et nous nous disions:” Essayons quelque chose de différent. “C’est un nouveau look et la couleur des cils. Nous avons donc pensé jouer ce jour-là. C’était donc une chose amusante. »

Braxton dit qu’elle aime explorer de nouveaux looks beauté et que les fans pourraient la voir expérimenter davantage à l’avenir. «Peut-être dans une séance photo», dit-elle. “Peut-être Vogue ou Harper’s Bazaar ou quelque chose comme ça. On ne sait jamais.”

Braxton face au lupus de front

Braxton utilise également la gamme Uncle Bud pour soulager la douleur causée par le lupus. Elle a été diagnostiquée en 2010 et raconte qu’en apprenant qu’elle était atteinte de la maladie auto-immune, on lui a dit que cela pourrait l’empêcher de performer.

«J’étais dans une résidence à Vegas et je me souviens de ne pas me sentir à l’aise dans mon corps et de ne pas me sentir à l’aise dans ma peau», se souvient-elle. «J’étais fatigué de façon chronique. En fait, quand ils m’ont dit que j’avais un lupus, j’étais un peu soulagé. »

Même si elle était heureuse de découvrir ce qui la tourmentait, elle a dit qu’apprendre plus sur le lupus était effrayant. Mais elle garde la tête haute. “J’essaie toujours d’être positive”, partage-t-elle. «Il y a de bons et de mauvais jours. J’ai des douleurs corporelles chroniques. Avec mon cœur avec mon sang. Juste une inflammation dans tout mon corps. ”

«Et être interprète, cela peut être difficile», a-t-elle poursuivi. “C’est la partie la plus difficile. Être un artiste. Au début, ils m’ont dit que je ne pourrais jamais jouer. Mais depuis que je me suis éduqué, j’ai changé ma façon de manger, mon style de vie et maintenant je peux performer. “

Braxton dit que le CBD a peut-être sauvé sa carrière

Un diagnostic de lupus signifiait que Braxton était aux prises avec un certain nombre de médicaments. Dans un cas, elle a ressenti de la douleur mais n’a pas pu trouver le médicament topique qu’elle utilisait généralement sur son genou.

“J’ai regardé sous mon évier et je me suis dit:” Qu’est-ce que cette chose anti-inflammatoire sous mon évier? OK, je m’en fiche, je vais le mettre ”, se souvient-elle. “Une heure environ s’est écoulée et je l’ai oubliée et je me sens vraiment bien. Comme «Wow, ça marche vraiment!» »

Braxton avait appliqué l’un des produits CBD d’oncle Bud et avait appris qu’elle pouvait gérer la douleur et l’inflammation naturellement. En fait, maintenant tout le monde dans sa famille l’utilise. «Mes enfants l’utilisent, ma mère l’utilise, mes sœurs l’utilisent, tout le clan Braxton Family Values ​​l’utilise», dit-elle. Le produit à base de CBD ne contient pas de THC, ce qui en fait «une alternative naturelle aux problèmes anti-inflammatoires que votre corps peut avoir et la plus grande chose pour moi en tant que fille est qu’il est super délicieux», dit Braxton. Aussi, “ça sent bon!”

Maintenant, Braxton prend beaucoup moins de médicaments et est plus occupé que jamais. Elle sort un nouveau single le mois prochain. “Et je suis sur le point de tourner une vidéo et je dois devenir maigre”, plaisante-t-elle. “Je dois rentrer dans ces échantillons de vêtements!”