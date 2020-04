Toni Braxton revient avec un nouveau single ‘Do It’

Miller Mobley

Une légende revient.

Toni Braxton est de retour avec son premier single en deux ans. La sept fois lauréate d’un Grammy offre une guérison sur «Do It», sur laquelle elle offre des conseils à ceux qui ont une relation malsaine. “Il ne changera pas / Si vous le ramenez, ce sera la même chose / Faites juste ce que vous devez faire”, chante-t-elle.

La piste sensuelle frappe près de chez lui pour Braxton. «J’ai écrit cette chanson il y a environ un an, quand une amie traversait des difficultés pour mettre fin à une relation qui n’était pas bonne pour elle», a-t-elle déclaré. «Nous avons tous vécu des situations comme celle-ci, quand il n’y a vraiment plus rien à dire, vous savez qu’il n’a pas raison et vous avez juste besoin de faire ce que vous devez faire. Il y a aussi un élément d’espoir dans la chanson, qu’après avoir fait ce dont vous avez besoin, les choses iront mieux. »

Elle a également partagé quelques conseils pour les fans pendant la quarantaine. «Pendant ces moments sans précédent, profitez au maximum de votre temps à l’intérieur avec un peu de réflexion sur vous-même. Maintenant, c’est peut-être le bon moment pour mettre votre cœur en quarantaine afin d’examiner ce dont il a vraiment besoin. »

«Do It» est la première sortie de la légende du R&B depuis son album Sex & Cigarettes en 2018. Depuis, elle a quitté Def Jam et a signé un nouveau contrat avec Island Records, où elle prévoit de publier son prochain projet.

