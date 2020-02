Toni Collette jouera dans la nouvelle série dramatique de Netflix

Pieces of Her: Toni Collette dans la nouvelle série dramatique de Netflix

La date limite apporte des mots que l’actrice maintes fois récompensée Toni Collette a officiellement signé pour le rôle principal dans l’adaptation de la série Netflix de Morceaux d’elle, basé sur le roman dramatique dramatique du même nom de l’auteure Karin Slaughter. Ce projet sera la dernière collaboration de Collette avec le service de streaming, qui ont travaillé ensemble sur le Esprit d’aventure et l’année dernière acclamé par la critique Incroyable, dont elle avait obtenu une nomination aux Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle.

Morceaux d’elle La série se déroulera dans une ville endormie de Géorgie où un acte de violence aléatoire déclenche une chaîne d’événements inattendue pour Andy Oliver, 30 ans, et sa mère Laura. Désespéré de réponses, Andy se lance dans un dangereux voyage à travers l’Amérique, l’attirant vers le cœur sombre et caché de sa famille.

Collette incarnera le rôle de Laura Oliver, qui est décrite comme la parfaite femme du Sud, dévouée à son travail d’orthophoniste et à sa fille mécontente, Andy. Mais lorsque les fantômes du passé de Laura mettent sa vie en danger, nous découvrons que Laura est bien plus que ce que l’on voit.

La série de 8 épisodes sera réalisée par Minkie Spiro à partir d’un scénario adapté par Charlotte Stoudt. Spiro et Stoudt font partie de l’équipe créative entièrement féminine de producteurs exécutifs composée de Lesli Linka Glatter, Bruna Papandrea, Karin Slaughter, Janice Williams et Casey Haver. Steve Hutensky de Made Up Stories sera également producteur exécutif.

Les morceaux d’elle roman a été publié pour la première fois en 2018 par l’auteur à succès Karin Slaughter, qui est connue pour avoir écrit des romans policiers tels que Cop Town, Jolies filles, et La bonne fille.

