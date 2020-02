Toni Collette jouera dans la série Thriller de Netflix “Pieces of Her”

Toni Collette (Krampus, Hereditary, Knives Out) sera le titre de la prochaine Netflix séries “Morceaux d’elle», Rapporte aujourd’hui Deadline, qu’ils décrivent comme un« thriller dramatique ».

La série est basée sur Karin SlaughterLivre du même titre de 2018, avec Minkie Spiro (The Plot Against America) à bord pour diriger Collette dans les huit épisodes.

“Écrit par Charlotte Stoudt, qui sert de showrunner, Pieces of Her se déroule dans une ville endormie de Géorgie où un acte de violence aléatoire déclenche une chaîne d’événements inattendue pour Andy Oliver, 30 ans, et sa mère Laura (Collette). Désespéré de réponses, Andy se lance dans un dangereux voyage à travers l’Amérique, l’attirant vers le cœur sombre et caché de sa famille. »

“Charmante, empathique, modeste – à première vue, Laura Oliver de Collette semble être la parfaite femme du Sud, dévouée à son travail d’orthophoniste et à sa fille mécontente, Andy. Mais lorsque les fantômes du passé de Laura mettent sa vie en danger, nous découvrons que Laura est bien plus que ce qui nous paraît. “