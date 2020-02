Toni Collette jouera dans le thriller “ Pieces of Her ” de Netflix

Toni Collette reste sur Netflix. Après avoir joué dans l’excellente mini-série ‘Creedme’, l’interprète australien dirigera un nouveau projet de plateforme qui portera le titre de ‘Pieces of Her’. La série, dont la première saison comprendra huit épisodes, sera basée sur le roman homonyme de Karin Slaughter.

Toni Collette

«Pieces of Her» se concentrera sur Andy Oliver et sa mère, Laura (Collette), et commencera par un acte de violence aléatoire dans sa ville natale de Géorgie déclenchera une série d’événements qui poussent Andy à entamer un dangereux voyage à travers les États-Unis à la recherche de réponses sur sa famille.

Charmant, empathique et modeste, Laura est à première vue la parfaite femme du sud, dédiée à son travail d’orthophoniste et à sa fille insatisfaite. Mais lorsque les fantômes passés de Laura mettent leur vie en danger, sa véritable identité finit par se révéler.

Le thriller a une équipe créative composée exclusivement de femmes qui comprend le scénariste et producteur Charlotte Stoudt («Homeland»), producteurs exécutifs Lesli Linka Glatter («Patrie») et Bruna Papandrea («Big Little Lies») et le directeur exécutif et producteur Minkie Spiro («Mort à moi»).

Entre cinéma et télévision

Ce sera l’un des rares rôles télévisés de la carrière de Collette. L’actrice, qui a remporté un Emmy et un Golden Globe pour son rôle dans la comédie dramatique «États-Unis de Tara» de Showtime, avec en 2013 le thriller «Otages» de CBS, en 2018 le drame «Wanderlust» de la BBC et en septembre de l’année dernière la minisérie «Croyez-moi» de Netflix. Ses dernières œuvres sur grand écran comprennent des films tels que “Dagues dans le dos”, “Cheval de rêve” et “Velvet Buzzsaw”.

