Toni Collette jouera dans «Pieces of Her» – Adaptation de la série Netflix

Des nouvelles incroyables pour les fans de Toni Collette: l’actrice fait de nouveau équipe avec Netflix pour la série dramatique Pieces of Her, a annoncé lundi le streamer.

Basé sur le roman du même nom de Karin Slaughter en 2018, Pieces of Her traite des retombées d’un acte de violence qui secoue une ville endormie de Géorgie, ainsi que du lien entre Andy Oliver, 30 ans, et sa mère, Laura (Collette ). “Désespérée de réponses, Andy se lance dans un dangereux voyage à travers l’Amérique, l’attirant vers le cœur sombre et caché de sa famille”, lit-on dans la logline.

Laura de Collette est décrite comme une orthophoniste charmante, empathique et modeste qui semble au premier abord être la femme parfaite du Sud. Mais lorsque les fantômes du passé de Laura mettent sa vie en danger, nous découvrons que Laura est bien plus que ce que l’on voit.

Minkie Spiro (Downton Abbey) dirigera le thriller de huit épisodes, tandis que Charlotte Stoudt (Homeland) rédigera les scripts et servira de showrunner. Stoudt sera également producteur exécutif avec Lesli Linka Glatter (Mad Men), Bruna Papandrea (Big Little Lies) et Slaughter, entre autres.

Collette a déjà joué dans la mini-série acclamée de Netflix, Unbelievable, dans laquelle elle a joué Det. Grace Rasmussen. Ce rôle lui a valu les nominations aux Golden Globe et aux SAG Awards, et elle a été nommée l’une des interprètes de l’année de TVLine en 2019, aux côtés des co-stars Merritt Wever et Kaitlyn Dever.