Toni Collette tient le premier rôle dans un drame sportif gagnant – / Film

Jane (Toni Collette) est fatigué. Fatigué de plusieurs emplois dans une petite ville du Pays de Galles, fatigué de son mari ennuyeux Brian (Owen Teale) qui tourne autour de la télé toute la journée, fatiguée de prendre soin de ses parents vieillissants, fatiguée des corvées que sa vie est devenue. Alors, quand Howard (Damian Lewis), un ancien propriétaire de chevaux de course hotshot, devient un habitué du bar où elle travaille, Jane est inspirée de s’essayer à élever un cheval de course – mais elle a besoin d’aide pour le retirer. Basé sur un documentaire de 2015 intitulé Dark Horse, réalisateur Euros Lyn’S Cheval de rêve est un drame sportif inspirant et gagnant sur une petite ville pleine de grands espoirs.

Le problème avec le plan de Jane est que les chevaux de course coûtent cher. Elle tend donc la main aux habitants pour voir s’ils veulent former un syndicat, un collectif de propriété dans lequel ils paient tous 10 $ par semaine pour les droits partagés sur les futurs gains de leur cheval de course encore inexistant. Une coterie de personnages se présente pour participer, y compris des retraités, des propriétaires de petites entreprises locales et même des ivrognes de la ville.

Ainsi commence une histoire improbable mais vraie sur la carrière de Dream Alliance, leur magnifique cheval de course brun dont Jane et Brian s’occupent comme l’un de leurs propres enfants. Des courses s’ensuivent, des obstacles sont rencontrés, une tragédie force parfois son chemin – tout cela est très évident, mais il y a une exubérance à tout, une véritable excitation de la part de ces personnages mettant tous leurs rêves en perspective. C’est peut-être un plan à long terme, mais c’est leur plan à long terme. «J’ai besoin de quelque chose à attendre quand je me lève le matin», dit Jane, «pour me rappeler que les choses peuvent changer.» Dream Horse parle de ces bouffons de petite ville qui trouvent un sentiment d’identité, et Jane précise que travailler avec Dream Alliance a été la seule chose dans sa vie qui lui a donné une vraie idée de qui elle est en tant que personne.

Neil McKayLe scénario de consacre quelques minutes à l’idée de l’inégalité des richesses, mais il finit par se sentir tangentiel à l’intrigue au lieu d’un thème clé destiné à se rattacher au reste du film. Au cours d’une des premières courses, le syndicat est présenté à un gentleman chic qui possède un cheval qui a remporté les 9 dernières courses sur 10, et il méprise clairement ces intrus de classe inférieure. Leur brève confrontation semble être la mise en place d’une rivalité entre slobs et snobs, mais le riche n’a jamais de dialogue significatif après leur première rencontre. C’est comme si vous pouviez voir les cinéastes essayer de décider s’ils voulaient aller dans cette direction, et finalement choisir de ne pas le faire. C’est bien qu’ils ne soient pas allés là-bas, mais comme il n’y a pas grand-chose d’autre dans l’esprit du film, cette feinte d’explorer cette avenue m’a laissé rêver de ce qu’il aurait pu dire s’il avait choisi différemment.

Le script n’ajoute rien de nouveau à la formule du film de sport – vous pouvez voir tous les développements majeurs de l’intrigue provenant de la stratosphère – mais l’exécution de ces idées par Lyn alimente le film grâce à son tracé prévisible. Il a précédemment réalisé des épisodes de Daredevil et His Dark Materials, et bien qu’il n’y ait rien de trop inventif dans Dream Horse – il s’agit principalement d’un drame simple et simplement tourné – il y a un travail de caméra dynamique dans les scènes de course qui propulse le cinéma à un niveau supérieur. Les prises de vue plongeantes établissent la disposition des grappes de chevaux pendant les courses et vous aident à suivre Dream Alliance tout au long de ses manœuvres, et les prises de vue qui semblent être montées sur le côté du cheval montrent la perspective la plus viscérale, presque à la première personne, de ce que c’est que de galoper à l’intérieur ce pack à vitesse maximale.

Dream Horse est un très beau film, et il est parfois trop ringard: il y a tout un truc où l’un des propriétaires porte des chaussettes de fantaisie avec des chevaux pendant les courses, et le regarder fièrement les sortir, les ranger tristement, puis les retrouver avec détermination car les événements du flux et du reflux du film m’ont fait rouler les yeux. Mais Dream Horse est également la solution parfaite à la question: «Que puis-je regarder avec mes parents où tout le monde va partir heureux?» Est-ce que ce sera le film préféré de tous les temps? Peut être pas. Mais c’est un petit jeu divertissant et divertissant qui vous fera rire, applaudir et peut-être même vous déchirer.

/ Classement du film: 7 sur 10

