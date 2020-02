Toñi Moreno rejoint “Femmes et hommes et vice versa” le 4 mars après son congé de maternité

Depuis le 2 janvier 2020, c’est Nagore Robles qui est en charge de ‘Femmes et hommes et vice versa’ en remplacement de Toñi Moreno pendant la durée de son congé de maternité. Bien que nous savions que son retour au programme Four s’est produit tôt ou tard, la vérité est qu’il est arrivé plus tôt que prévu.

Toñi Moreno, dans «Femmes et hommes et vice versa»

Le 21 janvier 2020, Toñi Moreno est devenue la mère de sa fille Lola et depuis, elle ne s’est plus séparée d’elle. Cependant, Après un peu plus d’un mois, le présentateur a vu la force et l’énergie pour retourner au travail. Cela a été confirmé par Nagore: “Nous sommes prêts à accueillir notre partenaire et super maman, Toñi Moreno, qui revient avec nous mercredi.”

Se référant à son amie Toñi et avec un sourire aux lèvres, Nagore a rapporté: “Il sera ici à 12h50. Il retourne à son programme, chez lui. De là, je vous envoie un énorme baiser, nous avons hâte de vous voir, mon ami. Je reviendrai sur ma chaise pour toujours et Violeta cherchera une autre chaise. “Il a finalement dit au revoir, promettant au public” qu’il reviendra avec plus de force et d’énergie que jamais, que je sais qu’il veut vraiment revenir. “

‘MYHYV’ revient au matin de Cuatro

Après avoir tenté sa chance sans succès, ‘MYHYV’ quitte sa place dans l’après-midi de Cuatro pour revenir aux matins à son horaire habituel. Dans les deux semaines qui ont été publiées dans l’après-midi, a récolté des données entre 2% et 3% (tombant à 1,7% le vendredi 28 février). Ces données représentaient près de la moitié de celles récoltées le matin, donc au lundi 2 mars, elles sont rééditées à 12 h 45.

