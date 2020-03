Toñi Moreno revient à ‘MYHYV’ avec une cure de jouvence et annonce un nouveau projet de télévision

* En préparation

«Femmes et hommes et vice versa», l’émission de rencontres quotidienne que BulldogTV produit pour Cuatro a vécu le mercredi 4 mars, un nouveau relais de présentateurs. La journaliste Toñi Moreno est revenue après son congé de maternité et l’a fait pour reprendre les rênes de l’espace qui, au cours des derniers mois, a été entre les mains de Nagore Robles. Celui qui était “conseiller de l’amour” de l’espace a été créé en tant que chef d’orchestre dans ce programme et sans aucun doute, il a réussi et c’est que cette fois a reçu une infinité de critiques positives des adeptes de l’espace. Toñi elle-même a voulu la féliciter en personne et la remercier d’avoir couvert son espace cette fois.

Toñi Moreno à son retour à ‘MYHYV’

“J’avais hâte de te voir! Ma mère!”, A déclaré Moreno en remettant des fleurs à sa mère porteuse. “Ce bouquet de fleurs est au nom de toute l’équipe … en raison de la facilité avec laquelle vous l’avez posé et de la façon dont vous l’avez fait cette fois … en raison de la façon dont vous avez bien gardé le château”, a-t-il déclaré. a suivi le journaliste. Cela a reconnu que «j’étais chez moi si fier d’appartenir à cette équipe et d’être votre ami». D’un autre côté, Robles n’a pas pu éviter de devenir émotif et a affirmé que “tout ce que j’ai fait, j’ai appris de vous. J’ai essayé de le faire mieux possible”. De plus, elle n’a pas hésité à souligner combien la belle Toñi Moreno est revenue de son repos après sa maternité.

Le présentateur est également revenu avec une nouvelle coupe de cheveux, pariant sur une frange qui a conquis tout le monde sur le plateau. “Si le retour d’une femme enceinte est comme ça … tout le monde tombe enceinte!”, A plaisanté Nagore Robles. Quelques mots que Kiko Jiménez a appuyés, qui souhaitaient souligner à quel point Moreno allait bien après son retour. La présentatrice n’a pas hésité à remercier tout l’amour reçu et a également annoncé quel est son nouveau projet dans Mediaset, un nouveau format qui nous montrera sans aucun doute le Toñi Moreno le plus naturel, intime et personnel.

Votre nouveau projet télévisé

L’Andalou a déclaré qu’elle jouerait dans le format «Deux vies» sur la plateforme vidéo Mediaset España. Dans ce nouveau programme, nous verrons son processus de récupération après l’accouchement dans lequel son objectif principal sera de se mettre en forme et de devenir un athlète constant. De cette façon, à travers toutes les livraisons, nous verrons ses routines sportives quotidiennes, nous découvrirons à quoi ressemble Moreno chez lui et nous assisterons à tout le processus après la naissance de sa fille Lola. “Je n’ai pas fait de sport dans ma vie (…) ici j’aurai une seconde vie, donc si quelqu’un veut me suivre dans ce challenge, allez-y (…) vous entrerez dans ma vie. Vous me verrez souffrir et transpirer” .

