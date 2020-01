Tonifiez vos bras en tant que professionnel sans avoir besoin d’haltères coûteux

Pour tonifier vos bras, vous n’avez pas besoin d’acheter des haltères professionnels coûteux, vous pouvez le faire dans le confort de votre maison en utilisant cela. Fantastique non?

4 janvier 2020

Nous voulons tous avoir un corps tonique. Surtout les bras et les jambes sont ceux qui ont le plus tendance à accumuler les graisses et à perdre de la tonicité, il est donc important, surtout après 30 ans, de les garder en forme.

Et pour cela, vous n’avez pas besoin d’acheter de l’équipement de gym coûteux, car même si vous n’y croyez pas, vous avez ces haltères à portée de main.

Vous n’avez besoin que de deux bouteilles d’eau d’un litre ou d’un litre et demi, selon la force que vous avez. Bien sûr, vous pouvez alors augmenter le poids en développant ces muscles.

La routine ne prend que 5 minutes et les résultats sont magnifiques. Mais il est très important que lorsque vous soulevez les bouteilles, vous évitiez d’équilibrer et de stabiliser le corps. Vous aurez l’air et vous vous sentirez bien!

Bras, biceps, épaules et dos, tout est tonique avec cette routine simple, dans laquelle vous devez également éviter de soulever vos épaules, afin que tout l’exercice retombe sur le muscle.

