Toño Sanchís quitte la maison pleine d’ordures et d’excréments à Belén Esteban

Belén Esteban a mis fin à la bataille judiciaire qui a commencé contre Toño Sanchís en 2015. Le représentant quittait ce jeudi 5 mars, la maison qu’il a dû mettre aux enchères pour pouvoir payer l’argent arnaqué au collaborateur de “ Save me ” et que, finalement, il a fini par l’acheter dans le but de recouvrer une partie de la dette, reconnue dans la phrase judiciaire

L’intérieur du garage de l’ancienne maison de Toño Sanchís

Cependant, Toño Sanchís Il a dû être expulsé parce qu’il vivait illégalement chez lui depuis plus d’un an, depuis le 19 février 2019. L’ancien représentant de Belén Esteban a quitté son domicile le matin du jeudi susmentionné, mais les agents de l’autorité qui se sont installés dans les environs immédiats du bien, ainsi que les conseillers en télévision, ils l’ont trouvé dans des conditions malheureuses.

Comme le montrent les images enregistrées par l’équipe «Save Me», le garage est plein de saleté, avec des canettes vides empilées sur un évier, des ordures sur le sol et les feuilles séchées s’entassaient. De plus, vous pouvez voir un drapeau de l’Espagne décoloré, effiloché et tombé dans une fenêtre, un peint sur la façade qui dit “nous allons gagner” en dessous de ce qui semble être un trophée esquissé, des restes de café dans les fenêtres et crottes de chien sur le sol de l’entrée principale. On ne sait pas si la maison a été négligée ou si tout ce cochambre a été laissé exprès.

Belén Esteban, excité

Le collaborateur a donné dans ‘Save me’ quelques détails sur la façon dont il a vécu l’expulsion de Toño Sanchís et en a profité pour remercier son partenaire Miguel Marcos, qui a dû endurer avec elle l’intégralité du processus judiciaire: “Lui et moi savons ce que nous avons vécu“Ils ont dû assister à des réunions et payer beaucoup, mais Belén Esteban a confirmé en larmes qu’il a toujours été à ses côtés:” Ça n’a pas été facile, tu ne connais pas les pierres que ce seigneur a mises“.

.