Tony Todd est de retour à Voice Darkseid dans le nouveau film d’animation «Justice League Dark: Apokolips War»

Légende de l’horreur Tony Todd a exprimé le méchant Darkseid dans le film d’animation de l’année dernière Reign of the Supermen et il reprendra le rôle dans le Justice League Dark: Apokolips War.

Todd a également exprimé Darkseid dans Lego DC Comics Super Heroes: Justice League contre Bizarro League et Lego DC Super Heroes: Justice League – Attack of the Legion of Doom.

Dans Apokolips War, “Les plus grands super-héros du monde s’affrontent une fois pour toutes contre le despotique Darkseid – avec le sort de toute l’humanité dans la balance.”

Rendez-vous sur ComicBook.com pour le casting complet, qui comprend Matt Ryan comme Constantine, Jerry O’Connell comme Superman, Taissa Farmiga comme Raven et Rosario Dawson comme Wonder Woman.

Justice League Dark: Apokolips War sortira en Printemps 2020.