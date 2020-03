Top 10 des films sportifs sur Disney +

De temps en temps, je classerai mes 10 meilleurs films dans une certaine catégorie disponible sur Disney Plus. Tout d’abord, nous allons commencer par les films sportifs. Sans plus tarder, voici mon Top 10 des films sportifs actuellement sur Disney Plus.

10. “Alley Cat Strike!”

Ce film original de Disney Channel se concentre sur le bowling, son importance pour un groupe d’amis et la façon dont ces enfants apprennent à l’athlète vedette qui a fait des choses par lui-même comment faire partie d’une équipe. Points bonus pour avoir présenté un très jeune Kaley Cuoco.

9. “Le meilleur jeu jamais joué”

Ce film est basé sur l’histoire vraie de Frances Ouimet alors qu’il luttait contre les préjugés de classe pour devenir le premier golfeur amateur à remporter l’US Open en 1913. À mon avis, ce film présente la plus grande performance d’acteur de la carrière de Shia LaBeouf.

8. «Johnny Tsunami»

Un thème des films originaux de Disney Channel met l’accent sur les sports qui ne reçoivent pas autant de films ici aux États-Unis. Celui-ci n’est pas différent car il se concentre sur un surfeur qui se déplace dans un climat froid et qui pratique le snowboard. Les stars de Disney Channel étaient présentes pour ce film, dont Kirsten Storms de «Zenon: Girl of the 21st Century» et Lee Thompson Young de «The Famous Jett Jackson».

7. «Invincible»

Basé sur une histoire vraie, Vince Papale originaire de Philadelphie entre dans un essai ouvert et gagne une place sur la liste de ses Eagles de Philadelphie, sa ville natale. Mark Wahlberg joue le rôle de Papale et, à mon avis, capture parfaitement sa lutte de la classe ouvrière et son choc à faire une équipe de la NFL.

6. «Volonté de fer»

Un jeune homme, dont le père est décédé dans un accident de traîneau à chiens, entre dans une course internationale de traîneaux à chiens pour aider à effectuer des paiements sur la ferme familiale et à payer pour l’université. Tout au long de la course, il surmonte sa peur de l’eau et gagne le respect de ses camarades de course.

5. “Brink!”

“Bord!” raconte l’histoire d’un adolescent qui essaie d’équilibrer son amour du patinage avec ses responsabilités envers sa famille. Comme «Johnny Tsunami» et «Alley Cats Strike!», C’est un retour nostalgique pour tous ceux qui ont grandi en regardant des films originaux sur Disney Channel.

4. «Cool Runnings»

L’histoire du voyage de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux olympiques d’hiver de 1988. Une histoire typique de poissons hors de l’eau, l’équipe passe de parias à égaux au cours de 3 jours qui comprend un mauvais crash dans leur course finale; avec Disney en utilisant des images réelles du crash de la vie réelle pour illustrer à quel point c’était violent.

3. «Glory Road»

L’histoire de la course de l’équipe de basket-ball du Texas Western College en 1966 à un championnat national. L’équipe comprend 7 joueurs afro-américains à une époque où la meilleure équipe du pays, le Kentucky, n’avait que des joueurs blancs dans l’équipe. Dans le match de championnat, c’est une bataille de la vieille école contre la nouvelle école alors que Texas Western affronte le Kentucky pour le titre.

2. “Souviens-toi des Titans”

L’histoire d’une équipe de football de lycée en Virginie forcée de s’intégrer racialement en 1971. Les joueurs s’affrontent presque autant que leurs adversaires, jusqu’à ce qu’ils se réunissent en coéquipiers, amis et frères. De plus, cela a l’un de mes meilleurs discours dans n’importe quel film de sport lorsque Will Patton prononce le discours “Not Another Yard”.

1. «Miracle»

Pour reprendre les mots d’Al Michaels, il s’agissait d’un «éclat de la guerre froide» joué sur une plaque de glace. C’est l’histoire de l’équipe de hockey olympique américaine de 1980 et de son incroyable bouleversement de l’Union soviétique. Ce film présente une performance incroyable de Kurt Russell en tant qu’entraîneur Herb Brooks. Et les cinéastes ont pris une excellente décision en enseignant aux joueurs de hockey comment agir plutôt qu’en essayant d’enseigner aux acteurs comment jouer au hockey.

C’est ma liste. Il présente une variété incroyable de sports. Il présente également de nombreux films basés sur des histoires vraies, bien que tous les films prennent des libertés créatives avec l’histoire.

Que pensez-vous de ma liste? Quels films figurent dans votre Top 10?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

