Top 10 des nouvelles émissions que tout le monde regarde sur Netflix et la télévision en quarantaine – .

Tout le monde est à la recherche de nouvelles et anciennes séries à regarder à la télévision, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video et tous les autres services de streaming maintenant que nous passons tous autant de temps à la maison.

L’une des meilleures façons de trouver du nouveau contenu divertissant est de voir ce que les autres regardent, et TV Time partage chaque semaine les 10 meilleures listes qui utilisent les données de millions de téléspectateurs.

Un original de Netflix peut être trouvé encore une fois cette semaine, mais beaucoup plus d’émissions d’autres réseaux et services de streaming ont surpassé Netflix que d’habitude cette fois-ci.

Si vous commencez à vous agiter alors que vous êtes enfermé dans votre maison ou votre appartement, faites-nous confiance lorsque nous vous dirons que vous n’êtes pas seul. En fait, si vous ne vous agitez pas, cela signifie probablement que vous ne vous mettez pas en quarantaine, et c’est tout simplement irresponsable. Même si vous vivez dans une petite ville rurale par opposition à une grande ville, vous êtes toujours à risque, tout comme tout le monde autour de vous. Faites votre part pour ralentir la propagation du virus en restant autant que possible à la maison, en pratiquant la distanciation sociale lorsque vous devez sortir et en vous lavant les mains aussi souvent que possible. Avec cela à l’écart, passons au streaming.

Comme la plupart d’entre nous passent beaucoup plus de temps que d’habitude à la maison, nous regardons inévitablement beaucoup plus de télévision que la normale. À moins que vous ne payiez toujours pour la télévision par câble ou par satellite et que vous aimiez retourner sans but, vous terminez sans aucun doute les émissions et les films beaucoup plus rapidement que vous ne le feriez habituellement. Si vous cherchez de nouvelles séries à découvrir, le premier arrêt de la plupart des gens est de discuter avec des amis ou de la famille à la recherche de recommandations. Les gens continuent de nous dire de regarder Tiger King sur Netflix, par exemple, car il s’agit apparemment des docuseries les plus folles que Netflix ait publiées depuis Don’t F ** k With Cats. C’est certainement sur notre liste, mais nous voulons plus d’opinions que quelques personnes que nous connaissons. C’est pourquoi nous nous tournons vers TV Time chaque semaine pour des recommandations au lieu d’une poignée d’amis.

TV Time est une application de suivi de séries télévisées et en streaming utilisée par des millions de personnes pour suivre les émissions qu’elles regardent. Chaque semaine, l’équipe derrière l’application utilise toutes les données qu’elle recueille pour partager des listes des émissions les plus populaires, nouvelles et anciennes. C’est un excellent moyen de voir ce qui est chaud car il prend en compte la visualisation des données de millions de personnes plutôt que de quelques amis proches ou de la famille, et la liste de cette semaine des 10 “émissions en hausse” est maintenant disponible.

Voir une émission Netflix à la première place n’est pas exactement une surprise, mais il est assez surprenant de ne voir qu’une seule émission Netflix dans les cinq premières machines à sous cette semaine. C’est le drame pour adolescents Greenhouse Academy, qui a beaucoup de sens depuis la sortie de la saison 4. Westworld de HBO fait ses débuts à la deuxième place, et nous avons hâte de voir ce qui se passera cette saison. La série de mangas japonais BEASTARS est n ° 3, 9-1-1 de Fox est n ° 4, et Celebrity Hunted: Manhunt d’Amazon Prime Video complète le top cinq. Il est à noter que c’est la première fois que nous nous souvenons de chacun des cinq meilleurs spectacles de la liste provenant d’un réseau différent.

En ce qui concerne les cinq prochains spectacles de la liste, il y a beaucoup plus de Netflix ici. Réalité The Circle Brazil est n ° 6, la nouvelle saison de Kingdom est n ° 7 et Elite tombe au n ° 9 sur la liste de cette semaine. Prodigal Son on Fox est n ° 8 sur la liste, et The CW’s Legacies clôt les choses. Voici un bref résumé:

Greenhouse Academy (Netflix)

Westworld (HBO)

BEASTARS (Fuji)

9-1-1 (Fox)

Celebrity Hunted: Manhunt (Amazon Prime Video)

The Circle Brazil (Netflix)

Royaume (Netflix)

Fils prodigue (renard)

Elite (Netflix)

Legs (Renard)

