Top 10 des nouvelles émissions que tout le monde regarde sur Netflix et la télévision en quarantaine de coronavirus – .

Si vous êtes à la recherche de nouvelles émissions à regarder à la télévision ou sur votre service de streaming préféré, vous êtes certainement au bon endroit.

La liste des 10 meilleures émissions et des nouvelles saisons de retour des émissions de cette semaine est dominée par Netflix, comme prévu, mais il y a une entrée d’un réseau que nous ne voyons pas très souvent sur ces listes.

La plupart de l’équipe . vit et travaille autour des nouvelles zones chaudes de coronavirus à New York et New Jersey, ce qui signifie que nous sommes en quarantaine volontaire depuis plusieurs semaines maintenant. Laissez-nous vous dire… ce n’est pas plus simple. Vous vous y habituez cependant, et c’est une sensation étrange quand chaque jour est fondamentalement le même. Parfois, les seules choses qui se séparent un jour du lendemain sont les histoires que nous couvrons ici sur le site et ce que nous diffusons sur Netflix lorsque la journée de travail est terminée.

Si vous avez diffusé des films et des émissions en continu ou regardé la télévision traditionnelle beaucoup plus fréquemment que d’habitude, vous n’êtes certainement pas seul. Malheureusement, regarder plus de contenu signifie que vous manquez de contenu pour regarder encore plus vite que la normale. Trouver de nouvelles émissions peut sembler facile avec un service comme Netflix où 53 nouveaux films originaux et saisons complètes de séries télévisées devraient sortir en avril seulement, mais tout ce contenu peut souvent rendre les choses encore plus difficiles lorsque vous ” re cherche quelque chose de nouveau à regarder. Par où commencez-vous même?

Il existe de nombreuses façons de découvrir de nouveaux films et émissions à regarder à la télévision ou les services de streaming de votre choix. Vous pouvez demander à vos amis et à votre famille ce qu’ils ont regardé récemment. Lorsque vous avez fini d’écouter 14 personnes différentes vous dire de regarder Tiger King parce que c’est tellement fou (meh), il y a un autre excellent outil à votre disposition.

TV Time est une excellente application mobile utilisée par des millions d’utilisateurs d’iPhone et d’Android pour suivre les émissions qu’ils regardent à la télévision et sur des services de streaming tels que Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV +, etc. Chaque semaine, les développeurs de l’application anonymisent toutes ces données et les analysent pour voir les émissions que les gens regardent le plus. Dans la liste des émissions TV Time de cette semaine en hausse, il y a certainement des émissions solides que vous devez vérifier si vous ne les avez pas déjà commencées.

Il va sans dire que Money Heist est en tête de liste cette semaine dans le spot # 1 depuis que le dernier épisode du thriller en espagnol très populaire vient de sortir la semaine dernière. Deux autres extrêmement populaires sont dans les machines à sous # 2 et # 3, Ozark, dont la saison 3 vient de frapper Netflix la semaine dernière, et Unorthodox. La communauté de NBC est à la 4e place cette semaine, mais Netflix est de retour à la 5e place avec Tiger King: Murder, Mayhem et Madness. Meh.

Deux émissions différentes de The CW occupent les deux prochaines places sur la liste de cette semaine, Charmed au n ° 6 et Black Lightning au n ° 7. La classe Itaewon est n ° 8 et elle est en fait également sur Netflix bien qu’elle soit répertoriée avec son réseau d’origine en Corée du Sud. Killing Eve est revenu récemment pour donner à BBC America une rare apparition sur la liste au # 9, et New Amsterdam sur NBC complète le top 10.

Voici un bref résumé:

Money Heist (Netflix)

Ozark (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Communauté (NBC)

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness (Netflix)

Charmed (The CW)

Black Lightning (The CW)

Classe Itaewon (Netflix)

Killing Eve (BBC America)

New Amsterdam (NBC)

