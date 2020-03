Top 10 des nouvelles émissions sur Netflix et la télévision que tout le monde regarde en quarantaine – .

La quantité de contenu diffusée par les gens sur Netflix et d’autres services populaires va augmenter considérablement dans les semaines et les mois à venir maintenant que les gens sont invités à rester chez eux autant que possible. La fermeture d’entreprises et le recours à la distanciation sociale sont essentiels pour ralentir la propagation du coronavirus mortel COVID-19.

Il existe de nombreuses façons de passer le temps pendant que vous êtes enfermé, mais de nombreuses personnes se tournent vers leurs téléviseurs et leurs services multimédias en streaming.

Si vous recherchez du contenu à diffuser ou à regarder à la télévision, le résumé de cette semaine des émissions les plus récentes et les plus populaires est un excellent point de départ.

Plus tôt cette semaine, nous vous avons parlé d’une superbe extension de navigateur Chrome gratuite appelée Netflix Party qui vous permet de regarder Netflix à distance avec vos amis et votre famille dans le monde entier. Le plug-in synchronise la lecture pour que tout le monde voit la même chose en même temps, et il dispose également d’une fonctionnalité de chat en groupe pour que les gens puissent discuter de ce qu’ils regardent. C’est un moyen fantastique de partager des expériences mutuelles avec les gens pendant que nous essayons tous de nous mettre en quarantaine et d’utiliser la distance sociale pour ralentir la propagation du coronavirus mortel COVID-19. Nous avons tous quelques mois à venir, mais rester en contact avec vos amis et votre famille tout en vous divertissant vous aidera à passer le temps.

Il existe de nombreux outils différents pour vous aider à savoir quoi regarder à la télévision, Netflix, Hulu et tout autre service auquel vous pourriez vous abonner. Nous partageons constamment des rafles de recommandations, comme la rafle de cette semaine de 10 films et émissions étonnamment bons à regarder sur Netflix en mars. Une autre bonne façon de trouver du contenu divertissant est de consulter les nouvelles versions les plus populaires en ce moment, et la liste des 10 meilleures séries de nouvelles et anciennes séries que tout le monde regarde cette semaine est une excellente façon de le faire.

TV Time rassemble chaque semaine les 10 nouvelles émissions et émissions les plus populaires et partage sa liste dans sa fonction «Shows on the Rise». La société utilise des chiffres d’audience anonymisés à partir de son application iOS et Android populaire, de sorte que ces listes sont basées sur des données de millions de personnes.

Cette semaine, exactement la moitié des emplacements sur la liste des 10 premiers sont occupés par des émissions Netflix, y compris la première place. C’est On My Block, une dramatique pour adolescents qui revient pour sa troisième saison. Le thriller YA de langue espagnole de Netflix Elite vient également de sortir Netflix, une nouvelle saison, qui se trouve au # 3. Les autres émissions Netflix figurant sur la liste des 10 meilleurs de cette semaine incluent Paradise PD au n ° 6, Kingdom au n ° 7 et The Protector à 9 $. Les autres émissions de ce tour d’horizon sont des émissions de télévision diffusées, à une exception notable près: les Devs d’Alex Garland, une émission de Hulu qui a réussi à se frayer un chemin vers la fente de 10 $. Les trois premiers épisodes de ce thriller époustouflant étaient fantastiques, et vous devriez absolument le vérifier si vous vous abonnez à Hulu.

Voici un récapitulatif des 10 séries de la liste de cette semaine:

Sur mon bloc (Netflix)

Club de bande rouge (TF1)

Elite (Netflix)

Seven Universe Future (Cartoon Network)

The Daily Show (Comedy Central)

Paradise PD (Netflix)

Royaume (Netflix)

Hôpital général (ABC)

Le protecteur (Netflix)

Devs (FX sur Hulu)

