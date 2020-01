Top 10 des originaux Disney + | Janvier 2020

Chaque mois, je vous apporterai ma liste des meilleures émissions Disney + Original, qui comprennent des séries et des films de Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar.

Voici les meilleurs originaux «What’s On Disney Plus» de Disney 2020 pour janvier 2020:

10) Encore

Cette charmante série voit Kristen Bell donner à de nombreux acteurs musicaux du lycée d’il y a 20 ans la chance d’un Encore télévisé à l’échelle nationale! Cette émission de télé-réalité partage les épreuves et les tribulations de chaque classe, la façon dont ils ont géré leur temps après avoir quitté le lycée, les problèmes qui les préoccupent encore et la reprise d’amitiés qui ont disparu depuis des années.

9) Le monde selon Jeff Goldblum

À travers le prisme de l’esprit toujours curieux et très divertissant de Jeff Goldblum, rien n’est comme il semble. Chaque épisode est centré sur quelque chose que nous aimons tous – comme des baskets ou des glaces – alors que Jeff tire le fil sur ces objets trompeusement familiers et dévoile un monde merveilleux de connexions étonnantes, de science et d’histoire fascinantes, de personnes incroyables et de tout un tas de gros surprises idées et idées. Vous ne trouverez cette émission que sur Disney + et pour les fans de Jeff Goldblum, il s’agit d’une série intrigante qui vous aidera à connaître l’énigme qu’est Jeff Goldblum.

8) Lady & The Tramp

Cette adorable narration en direct du classique animé des années 1950 raconte l’histoire d’amour entre un Cocker Spaniel choyé nommé Lady et un bâtard streetwise nommé Tramp. “Lady and the Tramp” est un joli film familial, simple mais efficace. Ce n’est pas quelque chose de révolutionnaire ou d’original, il n’a peut-être pas fonctionné au cinéma, mais c’est le film Disney + parfait, car c’est un film amusant et agréable pour s’asseoir à la maison, prendre des collations, tirer la couverture, car c’est amusant, plein de chiens mignons et a une histoire d’amour simple.

7) Projet Marvel Hero

Cette série Disney + de 20 épisodes partage le changement remarquable et positif que plusieurs jeunes héros apportent dans leurs propres communautés à travers le pays. Ces enfants inspirants ont consacré leur vie à des actes de bravoure et de gentillesse désintéressés, et maintenant, Marvel les célèbre comme les véritables super-héros qu’ils sont en les accueillant dans Marvel’s Hero Project.

6) Légende des trois Caballeros

Cette série animée mettant en vedette Donald Duck, Jóse Carioca et Panchito Pistoles est uniquement disponible sur Disney +. Le trio se retrouve héritier d’un héritage héroïque et reprend la quête de ses ancêtres à l’aide d’une vaillante déesse grecque. Bien que cette série ne soit techniquement pas un original Disney +, le seul endroit où vous pouvez le voir est sur Disney +

5) Choix de la litière

Une docu-série basée sur le film du même nom, mettant en vedette les histoires d’animaux d’assistance, de leurs dresseurs et de leurs compagnons humains. Suivez les six chiens adorables; Paco, Pacino, Tulane, Raffi, Amara et Tartan alors qu’ils se lancent dans une quête fascinante et pleine de suspense pour devenir Guide Dogs For the Blind, l’ultime carrière canine. En tant que personne qui a fait marcher un chien-guide en tant qu’enfant, j’ai trouvé cette série très éducative, en plus il y a beaucoup de chiots mignons, ce qui lui donne un point bonus!

4) Histoire d’imagination

Facilement ma série préférée sur Disney +. Explorez le passé, le présent et l’avenir de Walt Disney Imagineering avec la célèbre cinéaste Leslie Iwerks. Mme Iwerks vient d’une famille avec une histoire profonde de Disney – son grand-père était un des premiers animateurs de Disney et son père est un ancien imaginateur – et son travail précédent comprend des profils de Pixar Animation Studios et de la maison d’effets visuels Industrial Light & Magic. La série entière est maintenant disponible sur Disney + et est un incontournable pour tout fan de parc à thème Disney.

3) High School Musical: la série

Un groupe d’élèves de l’East High compte à rebours pour la soirée d’ouverture de la toute première production de «High School Musical» de leur école. les amitiés sont testées tandis que de nouvelles sont faites; les rivalités éclatent et les vies sont changées à jamais alors que ces jeunes découvrent le pouvoir transformateur que seul un club de théâtre du secondaire peut fournir. C’est une série à ne pas sauter.

2) Togo

«Togo» est la véritable histoire inédite de l’hiver 1925 qui vous emmène à travers le terrain perfide de la toundra d’Alaska pour une aventure exaltante et édifiante qui mettra à l’épreuve la force, le courage et la détermination d’un seul homme, Leonhard Seppala, et de son chef chien de traîneau, Togo. Ceci est facilement mon film Disney + Original préféré et donnera certainement un coup de fouet à votre cœur, vous pourriez avoir besoin de mouchoirs, je l’ai fait!

1) Star Wars: Le Mandalorien

C’est sans aucun doute le Disney + Original le plus populaire et l’une des principales raisons pour lesquelles les gens se sont abonnés à Disney + est pour Star Wars: The Mandalorian. Il s’agit de la première série en direct de Star Wars et se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre, nous suivons les traces d’un seul tireur dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République. . La première saison entière est maintenant disponible sur Disney +, donc c’est le moment idéal pour s’asseoir et découvrir ce que tout le monde parle de “Baby Yoda”!

