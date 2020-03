Top 10 montre que tout le monde regarde de façon excessive cette semaine sur Netflix et TV (mars 2020, semaine 2) – .

La liste de cette semaine des 10 meilleures séries télévisées que tout le monde regarde de près a quelques surprises clés ainsi que plusieurs émissions dans le top 10 qui ne surprendront personne.

Netflix est encore une fois la plateforme la mieux représentée de la liste avec quatre des 10 meilleurs titres, dont I Am Not Okay With This à la première place pour la deuxième semaine consécutive.

Riverdale de la CW a grimpé en tête du classement, passant de la semaine dernière à la deuxième place cette semaine, et la série originale Netflix Locke & Key a de nouveau fait partie du top 10 pour la quatrième semaine consécutive depuis ses débuts il y a plus d’un mois le 7 février.

Les adolescents prennent-ils Netflix? À peine, mais il y a une tonne de super contenu en ce moment qui tombe carrément dans la catégorie des jeunes adultes (YA). Cela dit, nous ne parlons pas du type de YA qui montre que les réseaux comme CW sont devenus connus, avec des effets spéciaux et des écritures à petit budget qui peuvent souvent être risibles. Nous parlons de séries captivantes de haute qualité qui ont capturé l’esprit de millions et de millions de téléspectateurs de tous âges.

Sur les quatre titres originaux Netflix différents qui ont réussi à figurer cette semaine dans la liste des 10 émissions les plus regardées à la télévision et sur les services de streaming cette semaine, deux d’entre eux entrent carrément dans la catégorie des adolescents. Le premier est Locke & Key, qui connaît maintenant sa quatrième semaine consécutive comme l’un des spectacles les plus effrayants d’Amérique. C’est l’histoire passionnante de trois frères et sœurs Locke qui déménagent avec leur mère dans la maison familiale de leur père à travers le pays après sa mort prématurée. Les enfants découvrent rapidement que leur nouvelle maison, surnommée «Key House» par les habitants, est remplie de clés magiques qui débloquent toutes sortes de capacités magiques. Ils découvrent également qu’ils ne sont pas les seuls à chercher les clés.

Locke & Key est un spectacle fantastique que les gens ne peuvent tout simplement pas arrêter de regarder de façon excessive, mais il est passé de # 3 sur la liste de la semaine dernière à # 9 sur la liste actuelle. Peut-être que beaucoup de gens qui auraient pu autrement le critiquer étaient trop occupés avec les autres séries originales de Netflix sur la liste de cette semaine qui tombent dans le genre YA: Je ne suis pas d’accord avec ça. Nous avons déjà couvert l’émission plusieurs fois sur le site car c’est fantastique.

La deuxième création Netflix de Jonathan Entwistle après The End Of The F *** ing World met en vedette Sophia Lillis dans le rôle de Sydney Novak, une adolescente qui découvre qu’elle a des super pouvoirs qu’elle ne peut contrôler qui ne semblent émerger que lorsqu’elle est en colère ou effrayée. La première saison entière ne comprend que sept épisodes, dont certains ne durent que 19 minutes, crédits compris, mais c’est une excellente montre que vous ne pourrez pas arrêter les frénésie avant la fin du dernier épisode. Pour la deuxième semaine consécutive, je ne suis pas d’accord avec Ceci est l’émission n ° 1 la plus regardée de la liste.

Le CW de Riverdale grimpe au n ° 2 sur la liste des 10 meilleurs de cette semaine et Friends, qui plane toujours quelque part près du haut de la liste, est n ° 3 en ce moment. La sortie de la saison 2 la semaine dernière suffit à Altered Carbon de Netflix pour maintenir sa position à la quatrième place, et The CW’s The 100 débute cette semaine à la cinquième place. Grey’s Anatomy et Brooklyn Nine-Nine sont dans les slots # 6 et # 7 cette semaine et Vikings de The History Channel est # 8. Les deux derniers spots du top 10 de la semaine sont les deux émissions de Netflix: Locke & Key au # 9, comme nous l’avons mentionné plus tôt, et Love Is Blind au # 10.

Quant à la façon dont ces listes sont déterminées chaque semaine, elles proviennent du développeur d’applications iOS et Android TV Time. L’application TV Time est utilisée par des millions de personnes pour suivre les émissions qu’elles regardent à la télévision, Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et bien d’autres services de streaming. Chaque fois qu’un utilisateur enregistre quatre épisodes ou plus d’une série sur une période de 24 heures, TV Time l’enregistre comme une session de visionnage. Si vous cherchez de nouvelles émissions à regarder, le reportage de cette semaine de TV Time est un bon endroit pour commencer votre recherche.

Voici un bref résumé du top 10:

Je ne suis pas d’accord avec ça (Netflix)

Riverdale (CW)

Amis (NBC)

Carbone modifié (Netflix)

Le 100 (CW)

Grey’s Anatomy (ABC)

Brooklyn Nine-Nine (NBC)

Vikings (Histoire)

Locke & Key (Netflix)

L’amour est aveugle (Netflix)

