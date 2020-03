Top 12 des princesses Disney! – Classé!

La ligne Disney Princess met en lumière les héroïnes féminines dans les films Disney. Il y a actuellement 12 princesses dans la ligne Disney Princess; 11 de l’animation Walt Disney et un de Pixar.

Il y a certaines exigences pour être reconnue comme une princesse Disney.

1. L’héroïne doit avoir un rôle principal.

2. L’héroïne doit être humaine. Cela inclut les sirènes.

3. L’héroïne doit être introduite dans le premier film d’une série.

4. L’héroïne doit être née royale, se marier en royauté ou avoir fait un acte d’héroïsme.

5. Le film de l’héroïne ne peut pas avoir été un succès retentissant ou un échec décevant. (C’est pourquoi Anna et Elsa de “Frozen” et Kida de “Atlantis: The Lost Empire” ne sont pas inclus.)

6. L’héroïne doit avoir un attrait massif et la reconnaissance des téléspectateurs.

Mais, comme nous le savons, toutes les princesses Disney ne sont pas créées égales. Donc, je vais les classer, les Princesses Disney de 12 à 1.

12. Aurora de «Sleeping Beauty»

“Sleeping Beauty” est l’un des films les plus emblématiques du canon Disney. Il a gagné sa place avec des personnages incroyables, mais le personnage le moins intrigant est la princesse titulaire. Parce qu’Aurora doit passer une grande partie du film endormi, elle n’a pas d’agence. Elle est éloignée de ses parents pour vivre avec les fées. Elle s’endort et doit ensuite attendre qu’un prince l’embrasse. Elle ne fait presque rien. Il y a une raison pour laquelle lorsque Disney a fait un remake en direct, ils se sont concentrés sur le méchant. Maléfique est la meilleure partie de ce film.

11. Blanche-neige de “Blanche-neige et les sept nains”

Blanche-Neige est une autre princesse Disney qui manque d’agence. Son but dans le film est d’attendre un prince et de prendre soin des nains. C’est une autre princesse qui ne fait presque rien. Elle est un produit de son temps. Blanche-Neige a bien fonctionné pour les années 1930, pas tant pour 2020. Je la classe plus haut qu’Aurora en raison de son importance pour le canon de Disney. «Blanche-Neige et les sept nains» a été le premier film d’animation jamais réalisé. C’est le film d’animation le plus important de tous les temps. Et, Blanche-Neige est sans doute le deuxième personnage Disney le plus important après Mickey Mouse. Mais, l’importance ne se traduit pas toujours au mieux et Blanche-Neige fait un peu défaut.

10. Jasmine de «Aladdin»

Ça me fait mal de mettre Jasmine si bas. “Aladdin” est mon film d’animation Disney préféré de tous les temps. Les plaintes de Jasmine à son père dans le film sont très valables, mais elle ne fait pas grand-chose pour changer sa situation. Oui, elle se faufile hors du palais pour aller au marché, mais elle doit rapidement être secourue par Aladdin. Elle essaie de se battre contre Jafar, mais elle n’est pas à la hauteur de lui sans génie, encore moins avec un. Elle le distrait pour aider Aladdin, mais c’est tout ce qu’elle fait. C’est peut-être parce qu’elle est la seule qui n’est pas le principal point focal de son film, mais elle est la princesse la plus faible de la Renaissance de Disney.

9. Ariel de “La petite sirène”

Ariel, la fille du roi Triton, rêve de marcher sur terre. Elle ne laissera rien l’empêcher d’atteindre son objectif de «faire partie de votre monde». Elle était une grande avancée de Snow White et Aurora. Elle a de l’agence, mais elle tombe toujours amoureuse d’un homme qu’elle vient de rencontrer alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Elle est un excellent marqueur de l’évolution d’une Disney Princess, tout en montrant à quel point nous devions aller plus loin.

8. Raiponce de “Tangled”

Rapunzel ressemble à Aurora en ce qu’elle a les cheveux dorés, est née dans son titre et a été enlevée à ses parents à la naissance pour être réunie à l’adolescence, bien que Rapunzel ait été enlevée alors qu’Aurora était la sienne pour sa propre protection. Mais c’est là que la comparaison se termine. Elle ne se contente pas de rester dans sa tour. Elle est prête à sortir seule. Elle utilise une poêle à frire comme une arme très efficace. Alors qu’elle a ses moments de capture, elle est plus qu’une simple demoiselle en détresse. Et cela lui fait plaisir à regarder.

7. Tiana de “La princesse et la grenouille”

En tant que première princesse afro-américaine de Disney, Tiana est l’une des plus historiques. La roturière de la Nouvelle-Orléans des années 1920 passe la plupart de son film en grenouille plutôt qu’en personne. C’est un excellent moyen pour elle de faire connaissance avec le prince avant de l’épouser et une belle façon de tourner la grenouille qui embrasse le trope sur sa tête. Du début à la fin, elle a de l’agence. Et, le fait qu’elle se marie et devienne une princesse comme une grenouille avant de redevenir humaine est une merveilleuse histoire qui rend son personnage plus attachant.

6. Merida de «Brave»

Merida est la robuste écossaise aux cheveux roux. Tout comme Tiana avant elle, Merida a aidé à changer la façon dont les princesses étaient animées. Ce ne sont plus les princesses parfaitement dessinées du passé. Merida est animée d’une manière qu’une adolescente normale pourrait réellement ressembler. Merida est également déterminée à forger son propre chemin plutôt qu’à vivre celui qui lui a été proposé. Participer à la compétition pour gagner sa propre main est, oserais-je dire, courageux. Comme Ariel, elle est prête à tout pour obtenir ce qu’elle veut, ce qui entraîne des répercussions. Malgré une mauvaise décision qui transforme sa mère en ours, elle tient bon et sauve sa mère et cela ne peut être ignoré.

5. Moana de “Moana”

Moana répond à l’appel de l’océan et sauve son île d’une obscurité mortelle. Moana s’associe à Maui pour essayer de restaurer le cœur de Te Fiti. Alors qu’il semble à l’origine que Maui doit restaurer le cœur parce que c’est lui qui a emprisonné Te Fiti, Moana est celui qui intensifie et restaure réellement le cœur. Elle désobéit à la loi, mais ce faisant, fait quelque chose de bien plus important. Elle trouve le courage de se défendre et de défendre son île.

4. Belle de «Beauty and the Beast»

Belle symbolise le sacrifice et comment ne pas juger un livre par sa couverture. Belle se sacrifie pour sauver son père. Elle renonce à sa liberté pour lui. Puis, pendant qu’elle est emprisonnée, elle en apprend beaucoup plus sur la Bête qui lui permet de comprendre qu’il n’est pas le méchant. Après que Beast l’a libérée pour sauver à nouveau son père, Belle avec l’aide de son père, revient pour sauver Beast et tous les habitants de son château. Sa vie est directement liée à deux hommes, mais elle trouve constamment un moyen d’être la star du spectacle pour les deux.

3. Cendrillon de “Cendrillon”

Cendrillon est la seule des trois premières princesses à faire quoi que ce soit. Elle veut aller au bal, alors elle fait sa propre robe malgré l’intimidation constante de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Ses seuls amis sont les souris, mais elle ne laisse pas cela l’arrêter. Elle a besoin d’aide et les souris et sa marraine fée lui en fournissent. Mais, elle a sa chance d’aller au bal et finit par impressionner le prince. Ce serait négligent de ne pas avoir l’une des premières princesses dans mon Top 5. Et, comme Cendrillon est la seule des trois à avoir une agence, elle était le choix évident.

2. Pocahontas de “Pocahontas”

La fille du chef Powhatan sauve sa tribu de la colonisation et sauve John Smith d’une mort certaine. Elle nous a enseigné les «couleurs du vent» et ce qui se trouve «juste autour de la rivière». Lorsque son père est prêt à exécuter John Smith, Pocahontas se précipite et risque sa vie pour sauver Smith. Puis, lorsqu’on lui a demandé de retourner en Angleterre avec Smith, elle a choisi sa maison et sa famille plutôt que l’étranger qu’elle venait de rencontrer. Quelque chose que les premières princesses Disney n’auraient pas fait.

1. Mulan de “Mulan”

Elle a sauvé la Chine. Je ne devrais vraiment pas avoir à en dire plus, mais je le ferai. Lorsque l’armée appelle des hommes de chaque famille, elle fait semblant d’être un homme pour que son père n’ait pas à y aller. Quand son devoir est terminé, elle est partie et a été renvoyée chez elle, elle continue de se battre pour son pays. Ensuite, ce sont ses actions qui sauvent le pays. Elle est la seule princesse Disney à ne pas détenir de titre royal par naissance ou mariage. Elle est l’incarnation d’une princesse Disney par un acte d’héroïsme. Elle a le plus d’agence de toutes les princesses Disney. Et c’est pourquoi elle est ma numéro un.

Tous ces films sont disponibles à regarder maintenant sur Disney +.

Comment classeriez-vous les princesses Disney? Selon vous, quels sont les meilleurs?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

