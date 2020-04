Regardé à la maison: Top 20 des films en streaming de la semaine

Étant donné que le box-office hebdomadaire a littéralement disparu à cause d’un manque de nouvelles sorties dans les salles de cinéma, la prochaine meilleure chose que nous pouvons faire est de vérifier ce que le public regarde en quarantaine à la maison. Et grâce au Digital Entertainment Group, nous pouvons maintenant voir exactement ce qui est populaire auprès du public.

«Alors que les gens s’abritent chez eux pendant cette pandémie, des millions d’amateurs de divertissement utilisent les services de divertissement numérique beaucoup plus que par le passé. Un nombre important de personnes peuvent même profiter du numérique pour la première fois », a déclaré Amy Jo Smith, présidente et chef de la direction du Digital Entertainment Group, qui rapportera les données tous les jeudis pour le moment. “Nous lançons le Top 20 Watched at Home pour montrer aux consommateurs ce qui est nouveau et populaire, afin qu’ils puissent plus facilement faire leurs propres choix de divertissement.”

La liste de cette semaine comprend un certain nombre de films de grande envergure, notamment la finale controversée de la saga Skywalker, Star Wars: The Rise of Skywalker, qui occupe actuellement la première place. La fantaisie spatiale est suivie de près par Sonic l’hérisson, qui porte la distinction d’être le dernier grand succès vraiment sorti en salles avant tout le truc du coronavirus. Ensuite, le raté au box-office Dolittleet champion du box-office actuel en 2020 Mauvais garçons pour la vie.

Curieusement absent de la liste est L’homme invisible, qui a été libéré tôt en VOD après avoir rapporté 125 millions de dollars au box-office mondial. Peut-être que les frais de location de 19,99 $ étaient trop élevés pour un public occasionnel, mais il convient de noter que trois autres versions anticipées, L’appel de la nature, Birds of Prey: Et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn, et Injecté de sang se classent actuellement dans le top 10.

Encore plus bizarrement, le public à la maison donne le flop au box-office et fait un panoramique critique Chats un tourbillon. Moi-ouch?

1. Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker (Disney)

2. Sonic le hérisson (Paramount)

3. Dolittle (universel)

4. Bad Boys for Life (Sony)

5. Jumanji: le prochain niveau (Sony)

6. L’appel de la nature (Disney, 2020)

7. Petites femmes (Sony, 2019)

8. Oiseaux de proie: et l’émancipation fantastique d’un seul Harley Quinn (WB)

9. 1917 (universel)

10. Bloodshot (Sony, 2020)

11. En avant (Disney)

12. Knives Out (Lionsgate)

13. The Gentlemen (STX / Universal, 2019)

14. Ford contre Ferrari (Fox)

15. Frozen II (Disney)

16. Espions déguisés (Fox)

17. Une belle journée dans le quartier (Sony)

18. Le chemin du retour (WB, 2020)

19. Comme un boss (Paramount)

20. Chats (Universal, 2019)