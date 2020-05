Top 20 des films en streaming pour la semaine du 25 avril

Regardé à la maison: les 20 meilleurs films en streaming de la semaine du 25 avril

Bienvenue, pommes de terre de canapé! Une autre semaine s’est écoulée et il est maintenant temps de vous juger sur le contenu que vous avez regardé via Watched at Home Top 20 présenté par The Digital Entertainment Group. Plaisanterie. Aucun jugement ici. Je bingue actuellement l’ensemble Clone Wars série encore parce que… pourquoi pas?

Cette semaine a vu Mauvais garçons pour la vie sauter dans la place de n ° 1 sur le champion de reining Star Wars: The Rise of Skywalker. De toute évidence, la date de sortie de Disney + augmentée signifie que le film va maintenant dérouler les graphiques comme un [insert catchy Star Wars thing here]. Malgré cela, la finale de Skywalker se situe toujours au deuxième rang des palmarès juste devant Guy Ritchie. Les messieurs, qui a fait le saut depuis le n ° 7. Le public est passé au film policier, et pour une bonne raison – indice: il est excellent.

Sonic l’hérisson, Jumanji: le niveau suivant, Doolittle, et Appel de la nature continuer à s’attarder dans les quatre prochaines places. En fait, la liste ne devient intéressante que jusqu’au n ° 14 où le nouveau venu Comme un pro réside. La comédie rejoint Ip Man 4: la finale, Fantasy Island et Des espions déguisés comme les seuls débutants sur la liste.

j’imagine Des espions déguisés va s’attarder un moment. Je l’ai regardé la semaine dernière avec la famille (après avoir sauté sa sortie en salles) et je l’ai vraiment apprécié. C’est un film amusant avec une animation éblouissante qui devrait divertir (ou distraire) les enfants pendant quelques heures.

Malheureusement, cette semaine a été la première sans Frozen II et En avant, qui a complètement abandonné le Top 20. Toujours pas le Seigneur des Anneaux, ce qui signifie que nous devons l’intensifier, les gens! Je vais même prendre Le Hobbit, si vous êtes si enclin.

1. Bad Boys for Life (Sony)

2. Star Wars: Ep IX – Skywalker (Disney)

3. Les Messieurs (STX / Universal, 2019)

4. Sonic le hérisson (Paramount)

5. Jumanji: le prochain niveau (Sony)

6. Dolittle (universel)

7. L’appel de la nature (Disney, 2020)

8. Sous l’eau (Fox)

9. 1917 (universel)

10. Oiseaux de proie: Harley Quinn (WB)

11. Petites femmes (Sony, 2019)

12. Bloodshot (Sony, 2020)

13. Le chemin du retour (BM, 2020)

14. Comme un boss (Paramount)

15. Knives Out (Lionsgate)

16. Ip Man 4: The Finale (Well Go USA)

17. Just Mercy (WB)

18. Fantasy Island (Sony, 2020)

19. Espions déguisés (Fox)

20. Ford contre Ferrari (Fox)